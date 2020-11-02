Голова Івано-Франківської ОДА захворів на COVID-19
Очільника області не забирали до медичного закладу
Він лікується вдома через легкий перебіг хвороби
Втім схему контролює лікар
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус COVID-19 та пішов на ізоляцію.
Про це чиновник написав на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що перебіг хвороби відносно легкий, тому його не госпіталізовано.
"Дійшла черга і до мене – отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся вдома під постійним контролем сімейного лікаря", – зазначив Федорів.
Крім того, він закликав українців користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил, аби зберегти здоров'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Віталій Граждан, який виграв вибори і став мером Білгорода-Дністровського Одеської області, захворів на коронавірусну хворобу.
Також про інфікування COVID-19 повідомив нардеп від "Слуги народу" Олексій Мовчан, який нещодавно їздив до ЗСУ на Донбас.