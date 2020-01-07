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7 січня • оновлено в 10:35
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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
Журналіст Всі статті автора

Годі тероризувати країну

2.8т

Зважаючи на те, що відбувається останнім часом, я вже не прошу, а вимагаю від Служби безпеки України та Державної прикордонної служби повністю припинити візити до України всіх "журналістів", "блогерів", "політиків", "лекторів" та будь-яких інших істот з росії, які відвідали окупований Крим і ОРДЛО.

Це вже виглядає як цілеспрямована програма дестабілізації країни з метою створити умови для руйнування нашої держави, яку захищають ціною свого життя наші найкращі люди.

Якщо ви цього не зробите, ми будемо розглядати вашу позицію як свідому зраду.

Новини
Имперский мрак мозга сожрал всех. Украинцев для них не существует

Упевнений, що також уважають усі мої друзі, ветерани, волонтери, небайдужі. І ми будемо робити спротив уже незалежно від держави, якщо вона перетворюється на таку, яка не має самоповаги.

Сприймайте це серйозно, бо це не жарт. Я дуже злий. Ми дуже злі. Дякую.

Знаю, що серед співробітників СБУ, ДПСУ багато людей, які це не вважають за норму. Сподіваюся на їхню підтримку та на підтримку всіх українців, кримських татар. Так далі НЕ МОЖНА.

Ви — захисники держави, гаранти її гідності, незалежності. Будь ласка, добре робіть свою справу.

Репост, усі, хто згодні. З Різдвом без ворогів!

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Автор
Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Теми
Заборона російських зірок в Україні російська пропаганда Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
порушення заборона заборонили в'їзд пропаганда Служба безпеки України Державна прикордонна служба України
Джерело
Джерело: Facebook Айдера Муждабаєва
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
На счёт незалэжности: О какой незалэжности может идти речь, если центральные интернет-СМИ одновременно, как по команде, разрешили у себя оставлять комменты только после авторизации через Фейсбук и только через него. Т е если ФБ тебя по какой-то причине заблокировал, то коммент уже оставить нельзя. При этом все комменты дублируются а ФБ и его админы могут заблокировать по причине, что комменты антизападные. Вот и западная демократия. Но с нэзалэжнисть что? Получается главное лояльность к западу, а не к своей стране.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Ну пожалуйста - не пускайте россиян, а то мы в штаны наложили уже, у нас расстройство ))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...з метою створити умови для руйнування нашої держави..." // Дорогой и уважаемый, нет уже твоей или нашей страны. Есть колония под полным управлением Запада и наибольшая опасность - продажа земли на предлагаемых условиях, что будет последним гвоздём в гроб нэзалэжной. А все поездки в Оман и приезд посетивших Крым - манипуляции и технологии отвлечь внимание от продажи земли. Это как у мошенников и фокусников - следите за руками.
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