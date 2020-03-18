Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав українців до максимальної самоізоляції на період карантину в Україні через загрозу коронавірусу.

З таким зверненням він виступив у середу, 18 березня, наголосивши, що "ситуація вкрай серйозна, не ставте під загрозу своє здоров'я і здоров'я ваших близьких".

"Влада ввела карантин. Обмежено режим роботи транспорту, закриті кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно і нехтує встановленими протиепідемічними правилами і способами індивідуального захисту. Запишіть: карантин – це не канікули або відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів.

Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів і знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя!" – сказав Ємець.

Він наголосив, що влада робить "дуже правильні кроки" і в разі необхідності буде введений ще більш жорсткий режим "навіть якщо комусь це не подобається".

"Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі. Наш борг – захистити український народ. Друзі, піклуйтеся один про одного", – додав міністр.

Ілля Ємець Telegram-канал МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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