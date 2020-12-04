Генетик розкритикував ІФА-тестування на COVID-19 в Україні
На думку генетика, доктора медичних наук Віктора Досенко, Україна витрачає величезні гроші на марне визначення рівня антитіл до COVID-19 у людей методом ІФА (імуноферментний аналіз).
Про це він 3 грудня сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1". Досенко впевнений, що це абсолютно не потрібно і зроблено без консультацій з вченими.
"Тестування, яке проводять зараз – наполовину це те, що повинно робитися. А половина – це визначення рівня антитіл методом ІФА, яке безглузде в цьому випадку і не говорить практично ні про що. Це приблизне уявлення. І на це держава витрачає щодня величезні кошти. Це абсолютно не потрібно і, знову-таки, зроблено без консультації з вченими. Тобто все, що приймає МОЗ, на жаль, це не науково. Жодного рішення з основою", – зазначив генетик.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
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