Фото маленького качкодзьоба зачарувало мережу, але розкрився підступ

У мережі величезну популярність придбав кадр з маленьким качкодзьобом в руці, користувачі милувалися фото і не відразу помітили підступ.

Як виявилося, на знімку – не живий качкодзьоб, а скульптура, яка була виконана з полімерної глини. Про це повідомив портал ScienceAlert. Автором витвору виявився художник-фантаст з Сербії Володимир Матіч-Курильїв.

Насправді дитинчата качкодзьоба виглядають трохи інакше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соціальних мережах розійшлася фотографія тваринного, яке схоже чи то на лоша, чи то на порося, то чи на козеня. Зрозуміти, хто насправді зображений на знімку, вдалося не відразу.

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