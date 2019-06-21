Філарет відкинув Томос: що буде із ПЦУ

В українській церкві загострюється протистояння. Почесний патріарх Філарет відкинув Томос про створення ПЦУ і "відновив" раніше ліквідовану УПЦ Київського патріархату.

Що означає таке рішення і чи може воно призвести до глобального розколу православної церкви України — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Філарет відкинув отримання Україною Томосу про створення автокефальної церкви. Також він домігся "відновлення" УПЦ Київського патріархату;

За його словами, текст Томосу не дає ПЦУ реальної автономії. Вона залишається у повній залежності від Константинополя;

Рішення небезпечне. Щоправда, більшість архієреїв на цьому етапі підтримують єдність церкви, а також Митрополита Епіфанія;

Основні причини "розкольницької" позиції Філарета — йому не дали фактично керувати церквою, а також усунули від розпорядження фінансовими активами Київської єпархії.

Що зробив Філарет

Почесний патріарх Філарет перейшов своєрідну межу у конфлікті з митрополитом ПЦУ Епіфанієм. Якщо раніше все зводилося до гучних заяв і висловів невдоволення, то зараз ситуація помітно загострилася.

Філарет скликав Собор раніше власноруч ліквідованої УПЦ КП і визнав Томос незаконним. Своє рішення патріарх аргументував таким чином:

"Томос цей нас не задовольняє. Він даний нам як автокефальній церкві, але в реальності прав автокефальної церкви у нас немає. Нам заборонено варити мирро. Ми не можемо здійснювати таїнства, без мирра, так яка ж ми незалежна церква? Зміст Томосу нас не влаштовує. З однієї залежності ми потрапили в іншу: з російської у константинопольську".

Філарет

Ще одним рішенням Філарет відновив УПЦ Київського патріархату. У документі, ухваленому за підсумками зборів, зазначено, що він залишається главою цієї церкви.

Також КП зберігає за собою можливість розпоряджатися майном, а також фінансовими активами організації. Київській патріархії належить Київська богословська академія, всі єпархії та парафії, які входили до складу УПЦ КП до Об'єднавчого Собору 15 грудня 2018 року. Сам же Філарет заявив, що Україна знову готова повернутися до формату 3-х православних церков.

"В Україні буде церква Московського патріархату, Православна церква в Україні, яка має Томос, й існуватиме 3-тя незалежна церква — Українська православна церква Київського патріархату", — сказав Філарет.

ПЦУ чекає розкол?

У церковного конфлікту є кілька причин. Частково одну з головних охарактеризував і сам Філарет — небажання "прислухатися" до нього. Нібито перед об'єднавчим Собором була негласна домовленість про розподіл основних ролей.

Принаймні, як вважає Почесний патріарх, саме він мав де-факто керувати церквою, Епіфанію ж відходили чисто церемоніальні функції. Однак "учень" вирішив вийти з тіні "вчителя" і діяти самостійно.

Ще одна причина конфлікту — майно і фінансові ресурси церкви. Після створення ПЦУ, Філарет зберіг за собою керування Київською єпархією. Відповідно, всі фінанси залишилися під його керівництвом. Однак з огляду на скандальні заяви Філарета, Епіфаній вирішив остаточно позбавити можливості Почесного патріарха впливати на ці процеси.

А за словами доктора історичних наук, історика церкви Арсена Зінченка, Філарет став жертвою "біляцерковних шарлатанів", російських спецслужб і власних амбіцій.

"У його оточенні є біляцерковні шарлатани, які хочуть нагріти руки на цих розкольницьких діях і, очевидно, прямо виконують завдання московських спецслужб. Це оточення підштовхує його до антицерковних і антинаціональних дій", — заявив OBOZREVATEL Зінченко.

Дивіться відео за темою:

У церковному середовищі більшість стала на бік саме Митрополита Київського Епіфанія.

"На так званий Собор прийшло всього кілька архієреїв, тому такі зустрічі можна назвати несерйозними. Навіщо руйнувати церкву, яка була створена буквально нещодавно? У цьому немає жодного здорового глузду та ідеї Філарета ніхто не підтримує", — розповіла у коментарі OBOZREVATEL Людмила Филипович.

Дійсно, Собор провели у Володимирському храмі, настоятель якого — протоієрей Борис Табачек — є прихильником і давнім соратником Філарета.

На захід із Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). У списку учасників також значилися єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Теодор Панку).

Паралельно зі зборами Філарета у Києві проходив Форум єдності православних, організований ПЦУ. Один із учасників зборів, релігієзнавець Олександр Саган наголосив, що в рамках зборів всі підтримали Томос і нинішній шлях розвитку Православної церкви.

"Всім, хто говорить, що це може призвести до відкликання Томосу про автокефалію, можу повідомити, що цього не станеться. Застосовувати санкції до ПЦУ немає підстав", — заявив єпископ ПЦУ Євстратій Зоря.

Епіфаній

Що до наслідків для Філарета, вони можуть бути досить серйозними, вважає релігієзнавець Віта Татаренко.

"Реакція як митрополита Епіфанія, так і Вселенського патріархату може бути різною. Аж до застосування таких церковних заходів, які передбачені у разі розколу. У результаті святійший патріарх може або залишитися з вузьким колом своїх шанувальників, прихильників, послідовників — знаєте, як своєрідний "клуб за інтересами".

Або у крайньому разі може залишитися простим мирянином, і таким чином завершити своє існування. Можливо, реакція буде аж до скликання Архієрейського собору з боку блаженнійшого митрополита Епіфанія, який "відправить Філарета на пенсію", скажімо так", — сказала вона у ефірі ObozTV.

Поки говорити про розкол у ПЦУ все ж не варто. Філарета підтримує кілька відданих ієрархів. За Епіфанієм стоїть більшість представників ПЦУ, а також Константинопольський патріархат.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!