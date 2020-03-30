Евакуйовані з Дохи українці оголосили голодування в "Козацькому": названі претензії

Деякі громадяни України, поміщені на обсервацію в готель "Козацький" у Києві після евакуації з Дохи (Катар), оголосили голодування.

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Як повідомляється в сюжеті телеканалу "Прямий", їм не сподобалися умови в готелі і рівень комунікації влади (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Евакуйована з Дохи українка Скріншот відео

Зокрема, люди поскаржилися на те, що їх поселили по 2-3 особи в номер, погані побутові умови і відсутність медика в місці обсервації. До того ж, постояльці відзначили, що серед них є хворий чоловік із температурою, а до нього не їде швидка допомога. Головним чином саме ця причина і стала приводом для протестного голодування.

Також українці запевнили, що є свідомими громадянами, але їм не сподобалося, що їх поставили перед фактом про 14-денну ізоляцію вже на борту літака перед вильотом із Дохи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше українці, яких евакуювали з Дохи через пандемію коронавірусу, заявили, що задоволені умовами в готелі "Козацький" та забезпечені всім необхідним для життя.

Нагадаємо, 30 березня спалахнув гучний скандал довкола повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху.

Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт.

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