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30 березня • оновлено в 19:15
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Евакуйовані з Дохи українці оголосили голодування в "Козацькому": названі претензії

18.6т
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Деякі громадяни України, поміщені на обсервацію в готель "Козацький" у Києві після евакуації з Дохи (Катар), оголосили голодування.

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Як повідомляється в сюжеті телеканалу "Прямий", їм не сподобалися умови в готелі і рівень комунікації влади (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Евакуйована з Дохи українка

Евакуйована з Дохи українка

Скріншот відео

Зокрема, люди поскаржилися на те, що їх поселили по 2-3 особи в номер, погані побутові умови і відсутність медика в місці обсервації. До того ж, постояльці відзначили, що серед них є хворий чоловік із температурою, а до нього не їде швидка допомога. Головним чином саме ця причина і стала приводом для протестного голодування.

Також українці запевнили, що є свідомими громадянами, але їм не сподобалося, що їх поставили перед фактом про 14-денну ізоляцію вже на борту літака перед вильотом із Дохи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше українці, яких евакуювали з Дохи через пандемію коронавірусу, заявили, що задоволені умовами в готелі "Козацький" та забезпечені всім необхідним для життя.

  • Нагадаємо, 30 березня спалахнув гучний скандал довкола повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху.

  • Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

  • Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
охренели мрази в край
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васильевич василий
васильевич василий
Ничего страшного . Через неделю все вымрут и голодовка прекратится
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
обьявившим голодовку дать возможность по..до.хн.уть,просто забить х.и все .в следующий раз ,отдыхать поедут в Малин или Котовск...на огород..куда нибудь,нех..морду баловать.
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