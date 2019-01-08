Епіфаній підтримав: у ПЦУ прийняли рішення щодо мови богослужінь

У Православній церкві України збираються зберегти звичну мову богослужінь для церковних громад національних меншин.

Про це на брифінгу повідомив архієпископ Буковинський і Хотинський Герман, передає "Укрінформ". Вони відзначили, що це питання особливо актуальне для Буковини.

"У багатьох румунських засобах масової інформації ще до Об'єднавчого собору розповідали, що нібито буде суцільна українізація церкви, а область, як відомо, багатонаціональна. Таким чином лякали румуномовне населення Буковини, що нібито зараз українці прийдуть і заберуть вашу мову, ваші традиції. Але це неправда", — наголосив архієпископ Герман.

"Наша церква відкрита абсолютно для всіх, незалежно від того, хто якою мовою розмовляє або якою мовою хоче здійснювати богослужіння", — додав він.

Церковник навів приклад однієї з перших буковинських громад, яка вирішила перейти з Московського патріархату в ПЦУ і якій залишили церковнослов'янську мову богослужіння.

"Ось, наприклад, прихід села Шишківці Кіцманського району. Після переходу в єдину українську церкву люди попросили залишити церковнослов'янську мову в богослужінні. Вони до неї звикли, так чому ми повинні бути проти? Запитали у Блаженнішого митрополита Епіфанія, він також підтримав це рішення, я благословив, і залишили там церковнослов'янську мову.

Так само і з румуномовними селами нашої області. Якщо люди захочуть, то залишать румунську мову богослужіння, якщо захочуть — перейдуть на українську. Ніщо не повинно бути перешкодою для об'єднання", — додав архієпископ.

Ілюстрація Кореспондент

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