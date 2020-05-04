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4 травня • оновлено в 23:01
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Експерт вказав на неминучість посухи у Криму

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Використання підземних свердловин у Криму не допоможе виправити ситуацію з водопостачанням півострова.

Про це заявив заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк. Думкою він поділився у коментарі "Радіо Крим.Реалії".

За його словами, якби у свердловинах було достатньо води, їх би вже давно розконсервували і забезпечили б потреби всіх жителів.

Води у Криму майже не лишилося

Води у Криму майже не лишилося

"Найімовірніше, зважаючи на дані спелеологів і гідрологів, цих підземних запасів вже немає. На цьому тлі виникає конфлікт пріоритетів: або забезпечити питні потреби, або потреби садівників, промисловості тощо", – зазначив Яцюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Росією Криму заявили про плачевну ситуацію з водою на півострові.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим без води
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Путин не в состоянии содержать Крым!По этому Крым нужно вернуть законному хозяину - Украине!
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Ронович Рон
Ронович Рон
Шо за нация , у самих 70% озимых погибло, а они за засуху в Крыму радуются, во истину стадо баранов.
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Smith Leon
Smith Leon
Зато крымваш! ))))
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