"Дурень чи зрадник?" Сивохо розгромили за заяву про "розпалювання війни" на Донбасі

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо повинен бути обережнішим у своїх висловлюваннях і пам'ятати про те, що війну на Донбасі розв'язала Росія.

Про це йдеться в блозі журналіста і блогера Кирила Сазонова, який висловив обурення словами Сивохо про те, що для відновлення миру в Україні також потрібно "мовчання з боку тих, хто розпалював війну".

"Сивохо зазначив, що "мир настає тоді, коли мовчать ті, хто раніше розпалював війну". Сергій Анатолійович, а може коли агресор йде? Ну, не можна ж сказати, що гопники припиняють тебе бити, коли ти перестаєш кричати, правильно? Гопник – це Кремль, а ніяк не Україна. Я нічого не переплутав?" – написав Сазонов.

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"Резюмую – іноді краще жувати, ніж говорити. Навіть якщо це псує фігуру. Зате не дивляться з питанням – дурень чи зрадник?" – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявив про необхідність "виправляти помилки, прощати і просити прощення" у жителів окупованого Донбасу, чим розлютив решту українців.

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