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7 січня • оновлено в 19:41
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"Дурень чи зрадник?" Сивохо розгромили за заяву про "розпалювання війни" на Донбасі

1.8т
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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо повинен бути обережнішим у своїх висловлюваннях і пам'ятати про те, що війну на Донбасі розв'язала Росія.

Про це йдеться в блозі журналіста і блогера Кирила Сазонова, який висловив обурення словами Сивохо про те, що для відновлення миру в Україні також потрібно "мовчання з боку тих, хто розпалював війну".

"Сивохо зазначив, що "мир настає тоді, коли мовчать ті, хто раніше розпалював війну". Сергій Анатолійович, а може коли агресор йде? Ну, не можна ж сказати, що гопники припиняють тебе бити, коли ти перестаєш кричати, правильно? Гопник – це Кремль, а ніяк не Україна. Я нічого не переплутав?" – написав Сазонов.

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"Резюмую – іноді краще жувати, ніж говорити. Навіть якщо це псує фігуру. Зате не дивляться з питанням – дурень чи зрадник?" – додав він.

Сивохо озвучив нову думку про війну на Донбасі

Сивохо озвучив нову думку про війну на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявив про необхідність "виправляти помилки, прощати і просити прощення" у жителів окупованого Донбасу, чим розлютив решту українців.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особи
Сергій Сивохо Кирило Сазонов
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
И дурень и предатель,но для 73% мыла-свой парень. А кабану бабло нужно,а лохи пусть ухами хлопают.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"Дурак или предатель?" Большая сволочь.
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россия москва
россия москва
дурачок украинский твоё дерьмо никто даже не читает.Кстати , уточнение: когда Россия ввела войска в донбасс, то в киеве начался май-.д.а.у.н.
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