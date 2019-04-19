"Думайте про піжаму!" Супрун дала поради Зеленському та Порошенку перед дебатами

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун напередодні дебатів між кандидатами в президенти України оприлюднила поради, які допоможуть побороти схвильованість перед публічними виступами.

Перше правило – тримати правильну поставу, написала Супрун на своїй сторінці в Facebook. Для цього потрібно підняти плечі, звести їх разом і опустити лопатки. Шия при цьому повинна бути прямою.

"Через схвильованість зв'язки (голосові. – Ред.) можуть бути напруженими. Є хороша вправа, щоб їх розслабити: кілька хвилин голосно зітхайте. Потім покладіть руки на грудину і нижче і нижче промовляйте звук "хамммммммм", – поділилася Супрун.

Друге правило – побороти страх. Для цього потрібно уявити, що всі ваші глядачі тільки що прокинулися і одягнені в піжаму. Всі вони сонні і неохайні, а ви виглядаєте добре і впевнені в собі.

Після цього потрібно знайти точку опори – розставити ноги на ширині плечей, а в руки взяти мікрофон або нотатки із планом доповіді. Важливо не розмахувати руками, тому що це може тільки посилити хвилювання.

Другою точкою опори можуть стати очі людей, до яких ви звертаєтеся. Спікеру не варто ховати погляд, потрібно прямо дивитися на аудиторію.

Ілюстрація 5sfer

Також важливо пити воду під час виступу і не боятися робити паузи. Вживати алкоголь напередодні виступу не можна – він уповільнює мову і думки.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, як можна захистити своє психічне здоров'я від атак імпульсивних людей.

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