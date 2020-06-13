Друга хвиля коронавірусу в Україні: Ляшко зазначив особливість

Друга хвиля пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні відбудеться з вірогідністю в 70%.

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Як заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", друга хвиля коронавірусу може статися разом із сезонним грипом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віктор Ляшко

"Другу хвилю я б оцінив десь у відсотків 70, тому що вона ще збіжиться зі звичайним грипом та грипоподібними захворюваннями. Але там треба буде, знову ж таки, дивитися, яка з інфекційних хвороб передує і має значення, що лідирує", – зазначив він.

За словами Ляшка, зараз потрібно стежити за епідеміологічною ситуацією як в Україні, так і в усьому світі.

"Якщо ми подивимося на Китай, то другої хвилі у них чомусь немає досить довгий і тривалий час. Якщо подивимося на, знову ж таки, країни Європи, то вони пішли на зниження з незначними підйомами після зняття карантинних обмежень. Будемо дивитися, ми не виключаємо ймовірність другої хвилі", – додав головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.

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