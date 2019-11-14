Дощі і сильний вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в четвер, 14 листопада, знизиться температура повітря. Найхолодніше буде на сході країни. Тут похолодає до +8 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. Дощі в цей день очікуються лише на заході країни, на решті території України день буде сонячним.
У західних регіонах очікується до +15 градусів. У центрі буде до +12, а на півдні – до +14. Також по всій території країни очікується сильний вітер.
У Києві в четвер буде +10...+12 градусів, опадів не передбачається.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомляли про те, що в листопаді в Україні буде аномально тепло, а з середини місяця почнуться заморозки.
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