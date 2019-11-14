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14 листопада • оновлено в 08:00
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Дощі і сильний вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

6.9т
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В Україні в четвер, 14 листопада, знизиться температура повітря. Найхолодніше буде на сході країни. Тут похолодає до +8 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Дощі в цей день очікуються лише на заході країни, на решті території України день буде сонячним.

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У західних регіонах очікується до +15 градусів. У центрі буде до +12, а на півдні – до +14. Також по всій території країни очікується сильний вітер.

У Києві в четвер буде +10...+12 градусів, опадів не передбачається.

Дощі і сильний вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомляли про те, що в листопаді в Україні буде аномально тепло, а з середини місяця почнуться заморозки.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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