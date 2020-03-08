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8 березня • оновлено в 14:27
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В Україні потеплішає до +20: синоптик уточнила прогноз погоди на завтра

1.6т
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У понеділок, 9 березня, погода в західній і північній частинах України буде дощовою. На півдні і сході країни сонячною, місцями стовпчик термометра підніметься до 20 градусів.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, у центральних областях країни очікується вранці невеликий дощ, +12 +14 градусів. З центральних областей Дніпропетровщина буде дуже теплою, до +20 градусів.

Західна Україна – хмарно, часом дощ. Погода очікується холодною, +5 +10 градусів. На півночі країни будуть дощі, переважно невеликі. Температура повітря +7 +13 градусів.

Ілюстрація

Ілюстрація

На півдні України буде без опадів, прийде квітневе тепло. +14 +20 градусів. Хіба що на узбережжях морів відчутно прохолодніше.

На сході синоптик обіцяє "розкішну погоду" – сухо і дуже тепло, +14 +20 градусів. 9 березня в Києві очікується часом невеликий дощ, протягом дня близько 10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканців нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Дощів, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, очікувати не варто. Це пов'язано не в останню чергу з тим, що за класифікацією календаря Брюсова настав рік Місяця.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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