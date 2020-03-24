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24 березня • оновлено в 17:07
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До України повернеться тепло: синоптикиня уточнила прогноз погоди

1.1т
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В Україні у середу, 25 березня, очікується переважно сонячна, з вітром, але суха погода.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, найближчими днями, завдяки антициклону Юрген, опади оминатимуть країну.

"Малоактивний атмосферний фронт трохи зачепить нашу південну частину, проте максимум – збільшенням хмарності, про суттєві опади не йдеться", – написала вона.

До України повернеться тепло

До України повернеться тепло

Синоптикиня підкреслила, що у середу помірний вітер повіватиме із північного сходу, водночас у південній частині пориви можуть досягати штормових.

Температура повітря найближчої ночі очікується на рівні -1… -7 градусів, удень 25 березня буде трохи тепліше – приблизно +3… +8, а на півдні до +11 градусів.

Сонячний антициклон в Україні

Сонячний антициклон в Україні

Facebook/Наталія Діденко

У Києві цього дня теж буде сухо та сонячно. Якщо вночі приморозить до -3 , то вдень потепліє до +6 градусів.

Надалі ж, додала Діденко, температура повітря піде вгору і вже у найближчі вихідні досягне +11… +17 градусів.

"Сонце залишиться з нами!" – запевнила вона.

Карта погоди в Україні 25 березня

Карта погоди в Україні 25 березня

Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань запевнив, що тепла весняна погода повернеться в Україну тільки на початку квітня, коли середня температура буде понад 5 градусів тепла.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Погода в Києві Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
потепління погода тепло
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