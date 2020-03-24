До України повернеться тепло: синоптикиня уточнила прогноз погоди

В Україні у середу, 25 березня, очікується переважно сонячна, з вітром, але суха погода.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, найближчими днями, завдяки антициклону Юрген, опади оминатимуть країну.
"Малоактивний атмосферний фронт трохи зачепить нашу південну частину, проте максимум – збільшенням хмарності, про суттєві опади не йдеться", – написала вона.
До України повернеться тепло
Синоптикиня підкреслила, що у середу помірний вітер повіватиме із північного сходу, водночас у південній частині пориви можуть досягати штормових.
Температура повітря найближчої ночі очікується на рівні -1… -7 градусів, удень 25 березня буде трохи тепліше – приблизно +3… +8, а на півдні до +11 градусів.
Сонячний антициклон в Україні
Facebook/Наталія Діденко
У Києві цього дня теж буде сухо та сонячно. Якщо вночі приморозить до -3 , то вдень потепліє до +6 градусів.
Надалі ж, додала Діденко, температура повітря піде вгору і вже у найближчі вихідні досягне +11… +17 градусів.
"Сонце залишиться з нами!" – запевнила вона.
Карта погоди в Україні 25 березня
Facebook/Наталія Діденко
Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань запевнив, що тепла весняна погода повернеться в Україну тільки на початку квітня, коли середня температура буде понад 5 градусів тепла.
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