До 50 см снігу: на дорогах України очікується масштабний колапс. Карта

В Україні 5-6 лютого очікується різке погіршення погодних умов, що загрожує сніжним колапсом на дорогах.

Усі служби вже переведені в посилений режим. Зокрема, як повідомляє пресслужба ДСНС України, 5 лютого пройде сильний сніг (приріст сніжного покриву 10-20 см, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), заметіль, на дорогах снігові замети, ожеледиця, в Карпатах сильний сніг (приріст сніжного покриву 30-50 см).

Сніговий колапс в Україні "Страна"

Де очікувати на снігову бурю

5-6 лютого в центральних областях сильний сніг, у східних – сніг із дощем, пориви вітру 15-20 м/с; місцями очікується налипання мокрого снігу; хуртовини; на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-15 см.

"У Кіровоградській і Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей утворення снігового покриву 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця. У південних областях значний дощ із переходом у мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця", – попереджають рятувальники.

По Києву протягом доби, 5 лютого, також очікуються значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу, вранці і вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпеки).

Уже вранці місто через негоду заполонила величезна кількість ДТП, серед яких і смертельна, а також масштабні затори.

Погіршення погодних умов в Україні

Що відбувається на дорогах

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре. У Дніпропетровській області місцями ожеледиця, повідомляє "Укравтодор".

На перевальних ділянках доріг протягом ночі значні снігові опади, де випало до 30 см (Ужоцький перевал). Температура повітря -3... +2°С. Стан покриття на більшості перевалів мокрий, на Ужоцькому, Торунському і Вишківському – засніжений", – розповіли там.

Зазначається, що на дорогах державного значення виконуються роботи з очищення від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.

"Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів у русі не зафіксовано", – відзвітували у дорожній службі.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив можливість перекриття доріг у зв'язку з погіршенням погодних умов, передає пресслужба МВС.

За його словами, погіршення погоди пов'язане з двома циклонами.

"Наші служби готові ухвалити рішення про заборону переміщення автотранспорту на автодорогах у регіонах, де спостерігатимуться ускладнення. Наше завдання – спрацювати на попередження можливих наслідків негоди", – сказав він під час засідання штабу державної комісії з питань техногенної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Україну в середу, 5 лютого, насувається справжня буря. Так, у південній частині, східних, центральних областях країни та на Прикарпатті очікуються складні погодні умови.

В Одеській і Миколаївській областях у середу і четвер, 5 і 6 лютого, очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с і у зв'язку з цим другий рівень небезпеки.

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