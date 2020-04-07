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7 квітня • оновлено в 19:30
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Дніпро "закрився" через спалах коронавірусу: кого пустять до міста

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У Дніпрі в рамках посилення карантинних обмежень через коронавірус заборонили в’їзд транспорту з інших регіонів України, окрім того, який залучено до життєзабезпечення міста.

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Обмеження набувають чинності 8 квітня і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій країні. Відповідна інформація розміщена на сайті Дніпровської міської ради.

"7 квітня спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня ухвалила рішення про заборону на в’їзд до Дніпра транзитного транспорту й такого, що прибуває з інших регіонів України", – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі обмежили в’їзд транспорту з інших регіонів України

У Дніпрі обмежили в’їзд транспорту з інших регіонів України

Там зазначили, що виняток зроблено лише для тих транспортних засобів, які залучаються до заходів із життєзабезпечення населення міста, наприклад, доставка продовольчих товарів.

Контроль за в’їздом автотранспорту покладено на співробітників патрульної поліції, Національної гвардії та ДСНС. Вони перевірятимуть усі транспортні засоби, вимірюватимуть температуру тіла у тих, хто в’їжджає до міста. Водночас людей із підвищеною температурою госпіталізуватимуть.

"Міська комісія також ухвалила рішення про забезпечення співробітниками Національної поліції охорони периметру 21-ї інфекційної лікарні у Дніпрі", – додали в міськраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у деяких населених пунктах України, де виявили випадки зараження коронавірусом, вдалися до радикальних заходів і обмежили в'їзд і виїзд.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Теги
транспорт Національна поліція України
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
А к девушке можно съездить на.пару дней ?
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Суспільство

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