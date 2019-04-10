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"Для рабів і окупантів": Ніцой влаштувала перепалку через російську мову, захищаючи Фаріон

1.3тЧитати матеріал російською

Письменниця і борець за українську мову Лариса Ніцой влаштувала перепалку в ефірі, захищаючи тезу скандальної екс-нардепа "Свободи" Ірини Фаріон про те, що "російськомовні українці – раби і окупанти".

Свою думку висловила вона в студії телеканалу "Магнолія ТВ". За словами Ніцой, Фаріон зрозуміли неправильно. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Почекайте, пані Ірина каже про те російськомовне населення, яке чинить опір українській мові. Далі ми додумуємо самі, що вона мала на увазі. Ви говорите про те, що вона на всіх так говорить, а я говорю про те, що не всіх, а тільки тих, хто проти української мови", – уточнила Ніцой.

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"Для рабів і окупантів": Ніцой влаштувала перепалку через російську мову, захищаючи Фаріон

Скріншот з відео

"Для рабів і окупантів": Ніцой влаштувала перепалку через російську мову, захищаючи Фаріон

Скріншот з відео

"Для рабів і окупантів": Ніцой влаштувала перепалку через російську мову, захищаючи Фаріон

Скріншот з відео

За її словами, "російськомовне населення" говориться в тому контексті, що це ті, хто проти української мови, хто говорив: "Ми були такими, ми такими будемо і не хочемо вашої української мови".

"Ось про цих людей говорить. Так ви або окупанти, або раби, якщо не хочете мови цієї землі, яка тут була завжди разом із цим народом", – підкреслила вона.

"Подивіться, ті люди, які говорили українською мовою, ті залишилися в Україні, захищають Україну і українські цінності, і вони зупинили війну як раз на тих кордонах, де більше було української мови. А де була російська мова, ці люди і ці області відійшли туди", – додала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через заяву про те, що "російськомовні українці – раби і окупанти", російський сенатор Олексій Пушков запропонував помістити Фаріон у психіатричну лікарню.

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Тема
Мовний скандал
Особи
Лариса НіцойІрина Фаріон
Місце
Україна
Теги
російська моваукраїнська мова
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Ницой права! Также и в Латвии очень много руссскоязычного населения, но не все конченые дегенераты-путинисты. Есть и разумные люди!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да её предки 400 лет прожили в польском рабстве и лизали ясновельможным панам сапоги.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Одно галичанское быдло выгораживает другое, таоке же тупое, как любое галичанское быдло " вы или оккупанты, или рабы, если не хотите языка этой земли, который тут был всегда вместе с этим народом". 90 % "этой земли" завоевано и присоединено к жовтосинему недоразумению москалями, но галичанское быдло считает эти земли исконно вукраиньскими
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