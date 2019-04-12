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"Для нас це честь!" Епіфаній зробив гучну заяву про бандерівців

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що українці пишаються, коли їх називають бандерівцями — нащадками лідера українських націоналістів Степана Бандери.

Про це він сказав під час відвідування Львівського національного аграрного університету, випускником якого був Бандера, повідомляє прес-служба ПЦУ.

"Історія університету показує, що серед його випускників було багато тих, які насправді не словом, а ділом, любили свою українську землю і її народ. Серед них варто відзначити і згадати генія українського національного духу Степана Бандеру. Він є славним випускником саме вашого університету. І коли нас називають бандерівцями, ми цим пишаємося", — зазначив він.

Епіфаній

Епіфаній

За словами Епіфанія, для деяких таке найменування є лайливим, але для нас це — честь.

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"Тому що наша земля народила таких славних героїв, які колись говорили, що прийде час і один буде говорити "Слава Україні!", а мільйони — відповідати "Героям Слава!". Ми з вами дочекалися цього часу, тому повинні радіти, що є спадкоємцями наших героїв і маємо можливість зрозуміти і продовжувати те, що вони намітили", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній раніше закликав провести другий тур виборів президента демократично.

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Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
И он таки прав!
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Livesey David
Livesey David
Проболтался су4ёнок, теперь век не отмоешься!
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Ронович Рон
Ронович Рон
Чего этот сектант за всех украинцев говорит, или лесом хмырь постановочный.
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