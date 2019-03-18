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"Для миття туалетів інтелект не потрібен": Марченко розкритикувала мовний закон

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Українська телеведуча, дружина скандального політика Віктора Медведчука Оксана Марченко виступила проти українізації і мовного закону.

Думкою вона поділилася на сторінці в Instagram, проілюструвавши пост фотографією, на якій оголена дівчина у віночку прикривається табличкою "Подайте на Украину".

"Кроскультурна комунікація тримається всього на шести мовах — англійській, іспанській, французькій, італійській, російській та німецькій..."Патріоти", о жах! Я не бачу там української! Що ж відбувається!? А відбувається ось що: під прикриттям "захисту мови" нинішня влада, яка активно проштовхує новий мовний закон, хоче відрізати українців від світу і перетворити в "німе" плем'я третього сорту", — написала вона.

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"Припустити, що українці масово вивчать одну з іноземних мов і будуть користуватися нею як носії — утопія, маячня! Українська належить до слов'янської групи мов, тому нам так просто вивчити російську. Значить, нам запросто володіти мовою світової науки. Але нас позбавляють можливості вчити математику, фізику, хімію тощо російською, і "горе-патріоти" відрізають українців від світових знань, літератури, відкриттів, технологій, бізнесу та комунікації. А обдарованим одиницям доведеться перенавчатися", — додала Марченко.

Оксана Марченко

Оксана Марченко

Instagram Оксани Марченко

Також вона висловила думку, що це робиться, тому що майбутнім прибиральникам, доглядальницям, збирачам полуниці і просто жебракам не потрібно багато знати.

"Вони повертають Україну до кріпосного ладу, де темним, забитим українцям немає чого думати? Звичайно, для миття туалетів інтелект не потрібен", — завершила телеведуча.

"Для миття туалетів інтелект не потрібен": Марченко розкритикувала мовний закон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в студії у топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова влаштували бурхливу дискусію про мовний закон. Рупори путінського режиму побачили в ньому ознаки тотальної заборони російської мови навіть на побутовому рівні.

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Особа
Оксана Марченко
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
мразь вонючая! вырвать тебе язык за такие слова! пишу тебе на твоем русском языке, чтобы ты тварь все поняла! так как ты прошмандовок, нужно гнать на россию, в их улус.
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Ama Deus
Ama Deus
Кума Хуйла - можна навіть не читати її "думки", бо вони все одно хуйловські.
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Коротко,корректно,по теме.
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