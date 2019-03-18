"Для миття туалетів інтелект не потрібен": Марченко розкритикувала мовний закон

Українська телеведуча, дружина скандального політика Віктора Медведчука Оксана Марченко виступила проти українізації і мовного закону.

Думкою вона поділилася на сторінці в Instagram, проілюструвавши пост фотографією, на якій оголена дівчина у віночку прикривається табличкою "Подайте на Украину".

"Кроскультурна комунікація тримається всього на шести мовах — англійській, іспанській, французькій, італійській, російській та німецькій..."Патріоти", о жах! Я не бачу там української! Що ж відбувається!? А відбувається ось що: під прикриттям "захисту мови" нинішня влада, яка активно проштовхує новий мовний закон, хоче відрізати українців від світу і перетворити в "німе" плем'я третього сорту", — написала вона.

"Припустити, що українці масово вивчать одну з іноземних мов і будуть користуватися нею як носії — утопія, маячня! Українська належить до слов'янської групи мов, тому нам так просто вивчити російську. Значить, нам запросто володіти мовою світової науки. Але нас позбавляють можливості вчити математику, фізику, хімію тощо російською, і "горе-патріоти" відрізають українців від світових знань, літератури, відкриттів, технологій, бізнесу та комунікації. А обдарованим одиницям доведеться перенавчатися", — додала Марченко.

Оксана Марченко Instagram Оксани Марченко

Також вона висловила думку, що це робиться, тому що майбутнім прибиральникам, доглядальницям, збирачам полуниці і просто жебракам не потрібно багато знати.

"Вони повертають Україну до кріпосного ладу, де темним, забитим українцям немає чого думати? Звичайно, для миття туалетів інтелект не потрібен", — завершила телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в студії у топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова влаштували бурхливу дискусію про мовний закон. Рупори путінського режиму побачили в ньому ознаки тотальної заборони російської мови навіть на побутовому рівні.

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