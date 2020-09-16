Дієтолог розповіла про шкоду морепродуктів для хворих коронавірусом

Морепродукти безпосередньо не пов'язані з поширенням коронавірусу, і вони не завдають шкоди імунітету людини.

Дієтолог Айтор Санчес виданню inosmi.ru розповіла, що також поки не повідомлялося про зараженях вірусами, які можуть виявитися на поверхні продуктів.

"Якщо ви говорили про споживання морепродуктів, яке може завдати шкоди імунітету, то важливо відзначити, що таке можливо, тільки якщо в організм людини потрапила велика кількість важких металів. Про це, перш за все, потрібно пам'ятати групам населення підвищеного ризику, наприклад, дітям, вагітним жінкам і літнім людям", – розповіла медик.

Санчес підкреслила, що тут мова йде, скоріше, про великі риби жирних сортів, а не про морепродукти взагалі.

"До речі, раніше був міф про те, що "морепродукти шкідливі для серця" через високий вміст холестерину. Зараз у нас більше відомостей, і ми точно знаємо, що морепродукти не роблять негативного впливу на серцево-судинну систему", – нагадала дієтолог .

За її словами, немає необхідності обмежувати їх споживання, за винятком тих випадків, коли є конкретні протипоказання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через різке зростання кількості хворих коронавірусом в різних країнах світу посилили карантин. Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі.

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