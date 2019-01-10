''Дідусь Ленін вовтузиться'': Симоненка висміяли за істерію КПУ довкола Томосу

Скандальний голова забороненої в Україні КПУ Петро Симоненко заповнив сайт своєї політсили гучними висловами з приводу отримання країною Томосу про автокефалію.

Обуреннями на релігійну тематику, які суперечать ідеології атеїстичних комуністів, Симоненко нарвався на гостру критику українського журналіста Дениса Казанського. Він із сарказмом прокоментував абсурдність ситуації на своїй сторінці у Facebook.

"На території України планомірно руйнуються підвалини і традиції українського суспільства. Саме в такому контексті слід розцінювати ворожі удари по духовним скрєпам слов'янства, що залишилися, — православній церкві. Здійснюється під керівництвом США підступний план відриву УПЦ від російського православ'я, підпорядкування її спочатку Константинополю (Стамбульському патріархату), а потім, за допомогою латиниці — католицькому Заходу. Вселенський патріарх Варфоломій готує православним України Варфоломіївську ніч", — процитував Казанський бурхливі обурення Симоненка.

Петро Симоненко КПРФ

Така стурбованість головного комуніста України церковними питаннями викликала подив у журналіста, і він жартома порадив скандальному політику співпрацювати з єпархіальними сайтами.

"Комунізм, який ми заслужили. Дідусь Ленін вовтузиться у своєму саркофазі й розкладається на цвіль і липовий мед. Новини на сайті КПУ — взагалі вогонь. Могли б вже просто редиректити на сайт якоїсь єпархії, щоб самим не витрачати час і сили на їхнє написання", — висміяв Казанський безглузді випади заборонених комуністів проти незалежної Православної церкви України.

Обурення Симоненка з приводу Томосу Facebook Дениса Казанського

Обурення Симоненка з приводу Томосу Facebook Дениса Казанського

Обурення Симоненка з приводу Томосу Facebook Дениса Казанського

Обурення Симоненка з приводу Томосу Facebook Дениса Казанського

Обурення Симоненка з приводу Томосу Facebook Дениса Казанського

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