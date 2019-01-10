МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Дідусь Ленін вовтузиться'': Симоненка висміяли за істерію КПУ довкола Томосу

1.8тЧитати матеріал російською

Скандальний голова забороненої в Україні КПУ Петро Симоненко заповнив сайт своєї політсили гучними висловами з приводу отримання країною Томосу про автокефалію.

Обуреннями на релігійну тематику, які суперечать ідеології атеїстичних комуністів, Симоненко нарвався на гостру критику українського журналіста Дениса Казанського. Він із сарказмом прокоментував абсурдність ситуації на своїй сторінці у Facebook.

"На території України планомірно руйнуються підвалини і традиції українського суспільства. Саме в такому контексті слід розцінювати ворожі удари по духовним скрєпам слов'янства, що залишилися, православній церкві. Здійснюється під керівництвом США підступний план відриву УПЦ від російського православ'я, підпорядкування її спочатку Константинополю (Стамбульському патріархату), а потім, за допомогою латиниці католицькому Заходу. Вселенський патріарх Варфоломій готує православним України Варфоломіївську ніч", процитував Казанський бурхливі обурення Симоненка.

Петро Симоненко

Петро Симоненко

КПРФ

Новини
"Українцям підготували імперську пастку": розсекречено мету відомого кандидата у президенти

Така стурбованість головного комуніста України церковними питаннями викликала подив у журналіста, і він жартома порадив скандальному політику співпрацювати з єпархіальними сайтами.

"Комунізм, який ми заслужили. Дідусь Ленін вовтузиться у своєму саркофазі й розкладається на цвіль і липовий мед. Новини на сайті КПУ взагалі вогонь. Могли б вже просто редиректити на сайт якоїсь єпархії, щоб самим не витрачати час і сили на їхнє написання", висміяв Казанський безглузді випади заборонених комуністів проти незалежної Православної церкви України.

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Facebook Дениса Казанського

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Facebook Дениса Казанського

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Facebook Дениса Казанського

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Facebook Дениса Казанського

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Обурення Симоненка з приводу Томосу

Facebook Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Петро СимоненкоДенис Казанський
Місце
Україна
Теги
ТомосКПУ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
14
13
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Голованов Сергей
Голованов Сергей
У ватоправославных все перемешалось и люди, и кони! От одного слова "скрепы" блевать хочется!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги