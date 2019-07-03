Дематюкація мови: озвучене покарання порушникам скандального законопроекту

Верховній Раді запропонували встановити штрафи за нецензурну лайку у публічних виступах, матеріалах в інтернеті та в ефірі телебачення.
Це передбачено законопроектом нардепа від БПП Ольги Богомолець № 10414 "Про протидію лихослів'ю", або про дематюкацію мови.
Термін "нецензурна лайка (лихослів'я)" визначається як "ненормативна лайка, перелік слів і висловів якої затверджується Кабінетом Міністрів України". Слово буде вважатися нецензурним, зокрема зі зміною будь-якої літери.
Законопроект передбачає:
штраф 680-1275 грн за матюки або "образливе чіпляння до громадян" у телеефірі, інших ЗМІ або матеріалах в інтернеті чи публічних виступах.
альтернативне покарання — 40-60 годин громадських робіт;
або виправні роботи терміном 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку;
або адмінарешт до 15 діб.
Якщо порушувала публічна особа, покарання суворіше:
штраф 1275-1700 грн;
або громадські роботи на 40-60 годин;
або виправні роботи протягом 1-2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;
або адмінарешт до 15 діб.
Зазначимо, що термін "публічна особа" пропонують використовувати в розумінні закону про протидію легалізації доходів, однак там немає визначення такого терміна — хіба що "національні громадські діячі".
Пропонується заборонити використання матюків на ТБ, а в разі порушень — штрафувати в обсязі 10% розміру ліцензійного збору. Отримані від цього кошти мають намір направляти на розвиток Українського культурного фонду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой назвала різницю між російським матом і лайкою в Україні.
Так звана дематюкація української мови викликала бурхливу реакцію в мережі. Деякі українці навіть сприйняли такий документ як жарт, інші вважають, що це повний маразм.
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