Дематюкація мови: озвучене покарання порушникам скандального законопроекту

Верховній Раді запропонували встановити штрафи за нецензурну лайку у публічних виступах, матеріалах в інтернеті та в ефірі телебачення.

Це передбачено законопроектом нардепа від БПП Ольги Богомолець № 10414 "Про протидію лихослів'ю", або про дематюкацію мови.

Термін "нецензурна лайка (лихослів'я)" визначається як "ненормативна лайка, перелік слів і висловів якої затверджується Кабінетом Міністрів України". Слово буде вважатися нецензурним, зокрема зі зміною будь-якої літери.

Законопроект передбачає:

штраф 680-1275 грн за матюки або "образливе чіпляння до громадян" у телеефірі, інших ЗМІ або матеріалах в інтернеті чи публічних виступах.

альтернативне покарання — 40-60 годин громадських робіт;

або виправні роботи терміном 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку;

або адмінарешт до 15 діб.

Якщо порушувала публічна особа, покарання суворіше:

штраф 1275-1700 грн;

або громадські роботи на 40-60 годин;

або виправні роботи протягом 1-2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;

або адмінарешт до 15 діб.

Зазначимо, що термін "публічна особа" пропонують використовувати в розумінні закону про протидію легалізації доходів, однак там немає визначення такого терміна — хіба що "національні громадські діячі".

Пропонується заборонити використання матюків на ТБ, а в разі порушень — штрафувати в обсязі 10% розміру ліцензійного збору. Отримані від цього кошти мають намір направляти на розвиток Українського культурного фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой назвала різницю між російським матом і лайкою в Україні.

Так звана дематюкація української мови викликала бурхливу реакцію в мережі. Деякі українці навіть сприйняли такий документ як жарт, інші вважають, що це повний маразм.

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