Де перевіритися на коронавірус у регіонах України: список лікарень

Зробити експрес-тест на коронавірус нині можна не тільки в Києві, а й у регіонах. В аптеках їх поки не купиш, але пройти перевірку в державній лікарні – можливо.
OBOZREVATEL публікує список медичних установ, де є тести.
Де перевіритися на коронавірус у Києві
У столиці перевіритися на наявність COVID-19 можна в двох медзакладах: Київській національній референс-лабораторії (вул. Ярославська, 41) та Київській обласній інфекційній лабораторії (вул. Багговутівська, 1).
В українських лікарнях можна перевіритися на коронавірус
Крім цього, тест-системи будуть також у семи столичних лікарнях:
Олександрівська лікарня (вул. Шовковична, 39/1);
Міська клінічна лікарня №4 (вул. Солом'янська, 17);
Міська клінічна лікарня №9 (вул. Ризька, 1);
Дитяча лікарня №1 (вул. Богатирська, 30);
Дитяча лікарня №2 (вул. Алішера Навої, 3);
Інфекційна дитяча лікарня (вул. Дегтярівська, 23);
Пологовий будинок №4 (просп. Героїв Сталінграда, 16).
Де перевіритися на коронавірус у регіонах України
Вінниця:
Вінницька інфекційна лікарня;
Інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1.
Дніпро:
Дніпровська міська лікарня;
Криворізька інфекційна лікарня №1.
Житомир:
Міська лікарня №1.
Запоріжжя:
Обласна інфекційна клінічна лікарня.
Львів:
Львівська інфекційна лікарня;
Восьма міська лікарня;
Госпіталь у Вінниках;
Стебницька міська лікарня;
Стрийська центральна міська лікарня;
Сокальська ЦРЛ;
Кам'янка-Бузька ЦРЛ;
Яворівська ЦРЛ;
Рудковська лікарня.
Рівне:
Центральна міська лікарня;
Сарнська ЦРЛ.
Тернопіль:
Інфекційне відділення міської дитячої лікарні.
Харків:
Клінічні лікарні №28 та №31;
Багатопрофільна лікарня №18;
Пологовий будинок №2.
Як повідомляв OBOZREVATEL, виявити наявність коронавіруса COVID-19 в організмі людини можна за допомогою експрес-тестів і ПЛР-дослідження. Про те, які з них є в нашій країні і як вони працюють, розповів виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузін.
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