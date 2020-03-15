Де перевіритися на коронавірус у регіонах України: список лікарень

Зробити експрес-тест на коронавірус нині можна не тільки в Києві, а й у регіонах. В аптеках їх поки не купиш, але пройти перевірку в державній лікарні – можливо.

OBOZREVATEL публікує список медичних установ, де є тести.

Де перевіритися на коронавірус у Києві

У столиці перевіритися на наявність COVID-19 можна в двох медзакладах: Київській національній референс-лабораторії (вул. Ярославська, 41) та Київській обласній інфекційній лабораторії (вул. Багговутівська, 1).

В українських лікарнях можна перевіритися на коронавірус

Крім цього, тест-системи будуть також у семи столичних лікарнях:

Олександрівська лікарня (вул. Шовковична, 39/1);

Міська клінічна лікарня №4 (вул. Солом'янська, 17);

Міська клінічна лікарня №9 (вул. Ризька, 1);

Дитяча лікарня №1 (вул. Богатирська, 30);

Дитяча лікарня №2 (вул. Алішера Навої, 3);

Інфекційна дитяча лікарня (вул. Дегтярівська, 23);

Пологовий будинок №4 (просп. Героїв Сталінграда, 16).

Де перевіритися на коронавірус у регіонах України

Вінниця:

Вінницька інфекційна лікарня;

Інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1.

Дніпро:

Дніпровська міська лікарня;

Криворізька інфекційна лікарня №1.

Житомир:

Міська лікарня №1.

Запоріжжя:

Обласна інфекційна клінічна лікарня.

Львів:

Львівська інфекційна лікарня;

Восьма міська лікарня;

Госпіталь у Вінниках;

Стебницька міська лікарня;

Стрийська центральна міська лікарня;

Сокальська ЦРЛ;

Кам'янка-Бузька ЦРЛ;

Яворівська ЦРЛ;

Рудковська лікарня.

Рівне:

Центральна міська лікарня;

Сарнська ЦРЛ.

Тернопіль:

Інфекційне відділення міської дитячої лікарні.

Харків:

Клінічні лікарні №28 та №31;

Багатопрофільна лікарня №18;

Пологовий будинок №2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявити наявність коронавіруса COVID-19 в організмі людини можна за допомогою експрес-тестів і ПЛР-дослідження. Про те, які з них є в нашій країні і як вони працюють, розповів виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузін.

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