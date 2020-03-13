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13 березня • оновлено в 10:17
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Де можна підхопити коронавірус в Україні під час карантину: діти опинилися в небезпеці

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Через введення загальнонаціонального карантину задля недопущення поширення епідемії коронавірусу, в Україні закрилися дитячі садочки та школи. Водночас, отримавши свободу, не всі дорослі й діти дотримуються настанов Кабміну уникати масових скупчень людей.

Так, вимушений карантин призвів до того, що діти опинилися в небезпеці. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, мами з малечею граються на дитячих майданчиках, які по суті перетворилися на "розсадники зарази". А школярі самостійно прогулюються вулицями й ходять у кафе та кінотеатри – і лише деякі вдягають захисні маски.

Коронавірус в Україні можна підхопити під час карантину

Коронавірус в Україні можна підхопити під час карантину

Дорослі підтримують ідею тритижневого карантину, хоча більшість зізнаються, що не вирішили, з ким залишати дітлахів вдома, допоки самі вони будуть на роботі.

Інші запевняють, що підготувалися до того, аби відпускати дітей на вулицю: запаслися антисептиками й масками. Однак останні ні діти, ні батьки на вулицях майже не одягають.

Учні без масок розгулюють вулицями під час карантину

Учні без масок розгулюють вулицями під час карантину

ТСН

Водночас діти не розуміють всієї небезпеки і просто радіють, адже тепер, кажуть, зможуть не тільки більше відпочити, а й зробити те, на що давно не було часу. Зокрема, одні збираються малювати, а інші займатимуться спортом.

Старшокласники підкреслюють, що не дуже добре призупиняти навчальний процес, оскільки у них цього року мають бути екзамени і ЗНО. Але, як і молодші, раді, що мають час для розваг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через загальнонаціональний карантин у зв’язку із загрозою спалаху коронавірусу COVID-19 із 12 березня в багатьох областях України закрили більшість дитячих садочків, шкіл і навіть вищих навчальних закладів. Про те, яких ще заходів вживає місцева влада для запобігання епідемії – читайте у матеріалі.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
вірус діти школа дитячий садок
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