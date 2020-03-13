Де можна підхопити коронавірус в Україні під час карантину: діти опинилися в небезпеці

Через введення загальнонаціонального карантину задля недопущення поширення епідемії коронавірусу, в Україні закрилися дитячі садочки та школи. Водночас, отримавши свободу, не всі дорослі й діти дотримуються настанов Кабміну уникати масових скупчень людей.

Так, вимушений карантин призвів до того, що діти опинилися в небезпеці. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, мами з малечею граються на дитячих майданчиках, які по суті перетворилися на "розсадники зарази". А школярі самостійно прогулюються вулицями й ходять у кафе та кінотеатри – і лише деякі вдягають захисні маски.

Коронавірус в Україні можна підхопити під час карантину

Дорослі підтримують ідею тритижневого карантину, хоча більшість зізнаються, що не вирішили, з ким залишати дітлахів вдома, допоки самі вони будуть на роботі.

Інші запевняють, що підготувалися до того, аби відпускати дітей на вулицю: запаслися антисептиками й масками. Однак останні ні діти, ні батьки на вулицях майже не одягають.

Учні без масок розгулюють вулицями під час карантину ТСН

Водночас діти не розуміють всієї небезпеки і просто радіють, адже тепер, кажуть, зможуть не тільки більше відпочити, а й зробити те, на що давно не було часу. Зокрема, одні збираються малювати, а інші займатимуться спортом.

Старшокласники підкреслюють, що не дуже добре призупиняти навчальний процес, оскільки у них цього року мають бути екзамени і ЗНО. Але, як і молодші, раді, що мають час для розваг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через загальнонаціональний карантин у зв’язку із загрозою спалаху коронавірусу COVID-19 із 12 березня в багатьох областях України закрили більшість дитячих садочків, шкіл і навіть вищих навчальних закладів. Про те, яких ще заходів вживає місцева влада для запобігання епідемії – читайте у матеріалі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!