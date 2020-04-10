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11 квітня • оновлено в 07:39
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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Засновник "Правого сектору" Всі статті автора

ДБР оголосила підозру Тані Чорновол. За Майдан

21.5т

Путінські посіпаки з ДБР оголосили підозру Тані Чорновол... За Майдан!

Зеленський, як завжди, коли треба висловлювати позицію - мовчить...

Ну-ну...

З Божою поміччю, дочекаємося завершення карантину - і нагадаємо очманілим від влади паяцам, хто є в Україні господарем своєї долі на своїй землі.

А раптом зелені владоможці забажають пришвидшити процес, що ж - пандемія не стане на заваді для дій патріотів України.

Адже "на війні як на війні"...

#Зе_END

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Теми
Карантин в Україні Євромайдан
Особи
Володимир Зеленський Тетяна Чорновол
Місце
Україна
Теги
карантин Державне Бюро Розслідувань Революція Гідності
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ярошу остаётся только тихонько пованивать,сидя на подачках Корбана с Филатовым.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Григорьевич Юрий,ибанько,добавь "раненного в жоппу осколком мины при попытке сделать сэлфи".
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Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Тарас Бор, не тобі, козій випер&ень судити захисника України.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Мытро Oпapыш заволновался, что и его могут в одну камеру с Танюхой кинуть. Пepдак подгорает и шаровары сзади пачкаются.
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2
3
Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Миценко Андрей, поміняй памперси та сиди мовчки. Бо хйуло тобі вже не заплате, бо само вже не знає куди здриснути.
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0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Господин Ярош! Мы выполним все условия по нераспространению вируса: будем в масках, оденем перчатки и если нужно сошьем себе защитные костюмы сами, но не нужно ждать конца карантина! #ЗЕ_END нужен уже вчера! Пора на Майдан!
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