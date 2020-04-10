Путінські посіпаки з ДБР оголосили підозру Тані Чорновол... За Майдан!
Зеленський, як завжди, коли треба висловлювати позицію - мовчить...
Ну-ну...
З Божою поміччю, дочекаємося завершення карантину - і нагадаємо очманілим від влади паяцам, хто є в Україні господарем своєї долі на своїй землі.
А раптом зелені владоможці забажають пришвидшити процес, що ж - пандемія не стане на заваді для дій патріотів України.
Адже "на війні як на війні"...
#Зе_END
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