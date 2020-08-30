У МОЗ розповіли, як отримують дані про коронавірус у Криму та ОРДЛО.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ отримує від спецслужб дані про реальну картину стосовно спалахів коронавірусу та статистики захворюваності на окупованих територіях України.

Як він зауважив уінтерв'ю для "Радіо Свобода", відомство не може довіряти статистиці, яку оприлюднює "влада" окупованих районів Донецької та Луганської областей та Криму, оскільки вона не відповідає реальній епідеміологічній ситуації.

При цьому українська влада приймає рішення про послаблення або посилення контролю на пунктах пропуску на межі з окупованими територіями враховуючи дані про реальну кількість хворих. Таку інформацію відомству надає розвідка.

"Ми використовуємо різні джерела інформації щодо реальної кількості хворих там. У тому числі ми використовуємо дані. В нас же є відповідні спецслужби, які нам доводять ту чи іншу інформацію: яка кількість хворих, спалахи, що там відбувається", – розповів Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 29 серпня, в Україні офіційно підтверджено 116 978 випадків коронавірусної інфекції. З них 2481 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

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