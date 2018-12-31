Далі від СРСР: Клімкін вказав на показовий нюанс про Україну

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернув увагу на недоцільність транслювання радянських фільмів на українському телебаченні, зокрема під час новорічних свят.

Про це глава МЗС написав на своїй станиці у Twitter, зазначивши, що процес декомунізації та українізації все-таки вплинув на ТБ-контент.

"Як і рік тому, готую домашній майонез і перемикаю канали. Є дві новини: погана — радянських фільмів у новорічному ефірі все ще багато, а хороша — їх все ж менше", — розповів Клімкін.

"Хотілося б вірити, що за цей рік ми стали ще трохи менше радянськими", — додав він.

Павло Клімкін КП

Як и рік тому готую домашній майонез и перемікаю канали. Є две новини: погана – Радянська фільмів в новорічному ефірі все ще забагато, а хороша – їх все ж таки поменшало. Хотілося б віріті, что за цею рік ми стали ще хоч немного менше Радянська 😉 - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 грудня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в Україні набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні, згідно з яким на ТБ у період з 7:00 до 22:00 має транслюватися не менше 75% україномовних програм і фільмів.