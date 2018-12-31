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Далі від СРСР: Клімкін вказав на показовий нюанс про Україну

3.3тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернув увагу на недоцільність транслювання радянських фільмів на українському телебаченні, зокрема під час новорічних свят.

Про це глава МЗС написав на своїй станиці у Twitter, зазначивши, що процес декомунізації та українізації все-таки вплинув на ТБ-контент.

"Як і рік тому, готую домашній майонез і перемикаю канали. Є дві новини: погана — радянських фільмів у новорічному ефірі все ще багато, а хороша — їх все ж менше", — розповів Клімкін.

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"Хотілося б вірити, що за цей рік ми стали ще трохи менше радянськими", — додав він.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в Україні набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні, згідно з яким на ТБ у період з 7:00 до 22:00 має транслюватися не менше 75% україномовних програм і фільмів.

Читайте всі новини по темі "Декомунізація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Декомунізація в УкраїніНовий рік
Місце
Україна
Теги
українське кіноукраїнська моваНовий рік-2019
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Петришин Роман
Петришин Роман
Правильно написав!
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rercjd Micha
rercjd Micha
Новогодний анекдот. Идёт отряд сперматозоидов. Один говорит: "Ото як я розивьюся, то стану будувати нову зброю и ми знищимо москалив"! " А як я розивьюся- каже другий, то буду видатним экономистом, и придумаю, як Украини збогатитись" Та вдруг бегут назустричь розвидники, та кричать: " Хлопци! Нас зрадили! Мы в жопе!
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Подальше от СССР- это ещё глубже в ж..опу! С новым годом!!!
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