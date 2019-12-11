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11 грудня • оновлено в 18:29
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З'явилися ексклюзивні фото з секретної дачі Путіна в Криму

4.5т
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В анексованому Криму зняли секретну дачу президента Росії Володимира Путіна, яка розташована в селищі Олива на Південному березі.

Ексклюзивні кадри з особистого архіву місцевих жителів потрапили в розпорядження OBOZREVATEL (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На фото видно, що територію ретельно охороняють від сторонніх очей – ділянка обнесена парканом. Однак із висоти пташиного польоту вдалося зняти сам будинок, ландшафти навколо нього, кілька особистих пірсів і вертолітний майданчик.

На знімках також зображена інфраструктура ФСБ, яка примикає до Путіна. Це доводить безпрецедентні заходи охорони нової дачі президента Росії.

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З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Оливи помітили російські військові кораблі і катери берегової охорони біля дачі Путіна. За їхніми словами, Росгвардія з'являється біля траси Севастополь-Ялта кожного разу, коли там чекають на самого президента РФ або членів його сім'ї.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Крим
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Коментарі
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Землетрясение в Крыму, расставит все точки и запятые в некрологе путину. А накроет, по взрослому. Заслужил, чево уж тут.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ctrah Vitas, Украинец думкою богатеет
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хлам хотелось бы напомнить, что Левадийский дворец являлся резиденцией Русского царя. К слову, никаких резиденций гетьманов и прочих в Крыму никогда не было. Это для тех, кто убеждает себя в том, что Крым -цэ Украина. Там нет ничего, что напоминает об украиньстве.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Федоров Федор, Украинское это то, что хох лы нас ерут.
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