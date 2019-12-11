З'явилися ексклюзивні фото з секретної дачі Путіна в Криму

В анексованому Криму зняли секретну дачу президента Росії Володимира Путіна, яка розташована в селищі Олива на Південному березі.

Ексклюзивні кадри з особистого архіву місцевих жителів потрапили в розпорядження OBOZREVATEL (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На фото видно, що територію ретельно охороняють від сторонніх очей – ділянка обнесена парканом. Однак із висоти пташиного польоту вдалося зняти сам будинок, ландшафти навколо нього, кілька особистих пірсів і вертолітний майданчик.

На знімках також зображена інфраструктура ФСБ, яка примикає до Путіна. Це доводить безпрецедентні заходи охорони нової дачі президента Росії.

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

З'явилися фото дачі Путіна в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Оливи помітили російські військові кораблі і катери берегової охорони біля дачі Путіна. За їхніми словами, Росгвардія з'являється біля траси Севастополь-Ялта кожного разу, коли там чекають на самого президента РФ або членів його сім'ї.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!