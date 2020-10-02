Коронавірус може набувати до 10 різних форм, щоб проникати в організм – вчені

Коронавірус SARS-CoV-2 може трансформувати свої шипи мінімум у 10 різних форм, щоб проникати в організм.

До такого висновку прийшли вчені з Інституту Френсіса Кріка (Великобританія), передає FoxNews. Фахівці сподіваються, що відкриття дозволить зрозуміти, чому вірус настільки заразний.

Під час експерименту з'ясувалося, що новий вірус змінює форму, щоб стати більш "чіпким", а також захистити себе від виявлення антитілами організму.

Трансформація шипів дозволяє їм краще зв'язуватися з білком ACE2, що перебуває на поверхні клітин людини, і проникати в організм, пояснили експерти.

"Це дуже складний процес взаємозв'язку рецепторів вірусу та здорової клітини порівняно з більшістю вірусних білків. Ні у грипу, ні у ВІЛ немає такого складного механізму проникнення", – розповів науковий співробітник лабораторії інституту Дональд Бентон, один з авторів дослідження.

Вчені додали, що зміна шипів коронавірусу відбувається дуже швидко – в лабораторних умовах за 60 секунд. Однак, у реальному житті процес займає більше часу, вважають дослідники.

Як писав OBOZREVATEL, навіть ефективна вакцина проти COVID-19 не поверне життя людей у норму до весни 2021 року, впевнені експерти Королівського наукового товариства.