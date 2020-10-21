Лікар із Маріуполя про непідготовленість лікарень: мене або відстрілять, або звільнять, але я більше мовчати не можу!

Лікарні Маріуполя погано підготовлені до пандемії COVID-19: у медустановах – дефіцит кисневих точок і не закуплено кисневі концентратори (апарати, що використовуються для кисневої терапії хворих).

Про це у Facebook повідомив лікар Маріупольської міської лікарні №1 Михайло Сорокін. "Ймовірно, мене завтра або відстрілять, або звільнять, але я більше мовчати не можу!" – почав свій пост він.

Медик розповів, що від коронавірусу помер його колега – колишній завідувач відділення травматології першої міської лікарні Віктор Русанов. Разом із ним Сорокін пропрацював 37 років.

"Упевнений, що реаніматологи четвірки (Русанов лікувався в МЛ №4. – Ред.) зробили все можливе. Але що твориться в місті щодо підготовки до "корони"? У нас був термін у сім місяців. У березні я писав про цю проблему і потрібні конкретні дії в Маріуполі. Не помітили!" – обурився лікар.

За його словами, сьогодні в лікарнях міста "абсолютний дефіцит кисневих точок". Лікар назвав повним абсурдом наявність ліжок для інфікованих без кисневих ліній.

"Плюс робота "мало" підготовлених висококваліфікованих хірургів і травматологів із хворими "ковідного" профілю. Витрачено за літо десятки мільйонів гривень на фонтани, бордюри і пірс! Виконано дорогі ремонти в основних лікарнях, без елементарного прорахунку превалювання проблеми коронавірусу!" – написав Сорокін.

Він розповів, що в місті практично взагалі не закуплено кисневі концентратори, вартість яких на двох пацієнтів – 26-35 тисяч гривень, а в лікарнях другої і третьої "хвиль" не проведено кисневі лінії.

"З урахуванням від'єднань стаціонарного постачання кисню на 1-2 години, що почастішали сьогодні... повний дефіцит ліжок із підведенням кисню, потреба в кисневих балонах до 110 на добу, наприклад, у героїчній МЛ №9, дай боже здоров'я їхнім медикам...

Ось на таких і тримаємося, але лякає повна відсутність медичного професіоналізму та професійних дій керівництва міста. Сьогодні є ще 10-12 діб для радикального розв'язання питання, не більше!" – вважає лікар.

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