Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 6,7 тисяч за добу: статистика МОЗ на 21 жовтня

Станом на ранок середи, 21 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 315 826 випадків коронавірусної інфекції. З них 6 719 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 5927 осіб (+141 за добу), а 132 219 пацієнтів (+2686) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні на даний момент не зареєстровано жодних досліджень із застосуванням вакцини від коронавірусу, тому її появи не варто чекати в найближчі два роки.