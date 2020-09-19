Вчені з'ясували, що ультрафіолетові промені вбивають COVID-19

Ультрафіолетові хвилі довжиною 222 нанометри здатні знищити COVID-19.

Такого висновку дійшли дослідники з Університету Хіросіми (Японія). Про їхній експеримент повідомляється в American Journal of Infection Control.

Раніше вченими було встановлено, що хвилі цієї довжини мають потенціал боротися із сезонними коронавірусами, які структурно схожі на SARS-CoV-2, та грипом. Подібних досліджень щодо нового коронавірусу до цього не проводилося.

Під час експерименту вчені довели, що 99,7% вірусів SARS-CoV-2 знищується після 30-секундної дії ультрафіолетових хвиль довжиною 222 нанометри. Після 10-секундного впливу життєздатності позбавляються 88,5% COVID-19.

Дослідники застосували спеціальні ультрафіолетові лампи, які розмістили на висоті у 24 см над блюдцями з коронавірусом.

При цьому ультрафіолет із хвилями такої довжини становить загрозу для здоров'я людини та здатний пошкоджувати тканини. Подібні лампи використовуються тільки для знезараження порожніх приміщень.

Водночас, хвилі 222 нанометри є безпечнішою альтернативою хвиль довжиною 254 нанометри, які досить часто застосовуються в установах охорони здоров'я.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що серед людей, які ніколи не стикалися з COVID-19, від 20% до 50% показали імунну відповідь на вірус SARS-CoV-2.