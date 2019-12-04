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4 грудня • оновлено в 21:48
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"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців

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У Cosmopolitan Ukraine відреагували на скандал із заступницею головного редактора видання Євгенією Пліхіною, яка нешанобливо висловилася про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

Заява з'явилася на сторінці журналу в Facebook і викликала бурхливу реакцію українців, як і сам пост журналістки.

"Бренд Cosmopolitan приносить співчуття сім'ям і близьким загиблих Героїв і просить вибачення за текст, опублікований сьогодні вранці Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не має відношення до позиції бренду і нам щиро шкода, що наша колега зробила такий необдуманий вчинок", – ідеться в заяві.

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"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців

Нагадаємо, Пліхіна висміяла похорон Волочаєва. Вона розповіла в мережі, як випадково опинилася в похоронній процесії, яку назвала "фан-зоною". Крім того, дівчина вжила в своїх постах і інші образливі вислови, як, наприклад, "дядьку вже не важливо – в дубі він чи в сосні", "провітрять шановного наостанок", "поносять по всьому Києву і підуть обідати".

Cosmopolitan і Пліхіна: журнал розлютив реакцією на скандал

Cosmopolitan і Пліхіна: журнал розлютив реакцією на скандал

Главком

Cosmopolitan і Пліхіна: журнал розлютив реакцією на скандал

Cosmopolitan і Пліхіна: журнал розлютив реакцією на скандал

jetsetter.ua

Користувачі обурилися, що шанована компанія таким чином відреагувала на поведінку своєї співробітниці. Під заявою залишили понад тисячу коментарів. Виданню вказали на те, що замість поста, що складається з двох речень, керівництво повинно було публічно звільнити Пліхіну.

"Дуже шкода, що ця жінка досі є вашою колегою", "Найменше, що ви зараз можете зробити крім звільнення цієї особи,це присвятити цілий номер загиблим хлопцям та їхнім родинам, розповісти, як вони жили до війни, розповісти, що втратила Україна, згадати про тисячі інших сімей, що залишилися без рідних людей!", "Ваш рейтинг буде стрімко падати нижче плінтуса. Принаймі, поки ця тварюка ваша колега", "Необдуманий вчинок? Це знущальний пост про загиблого Героя! Чи у вас нормально з колегами так "жартувати" над смертю?", "Спалити разом із видавництвом", "Засуньте в д*пу такі вибачення", – написали в коментарях.

"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців
"Спалити разом із видавництвом!" Реакція Cosmopolitan на скандал із загиблим Героєм розлютила українців

Cosmopolitan також вказали на те, що, навіть просячи пробачення за цинізм у сторону Героя України, видання не зволило перейти на українську мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандал із Cosmopolitan Ukraine
Місце
Україна
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Сала хероям
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К. Алла
К. Алла
Эта тетка, предлагающая посвятить целый номер Космо "героям", может еще предложит Икее посветить им целый каталог мебели? Доставило пожелание наказать за неправильные мысли и чувства. Оруэлла не читали, наверное. Или читали,
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К. Алла
К. Алла
и полностью одобряют полицию мыслей.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Видать опрокинула стакан ,и давай писать,, ебло то отечное у неё,, сто пудов заливает втихую
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