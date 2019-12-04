У Cosmopolitan Ukraine відреагували на скандал із заступницею головного редактора видання Євгенією Пліхіною, яка нешанобливо висловилася про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

Заява з'явилася на сторінці журналу в Facebook і викликала бурхливу реакцію українців, як і сам пост журналістки.

"Бренд Cosmopolitan приносить співчуття сім'ям і близьким загиблих Героїв і просить вибачення за текст, опублікований сьогодні вранці Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не має відношення до позиції бренду і нам щиро шкода, що наша колега зробила такий необдуманий вчинок", – ідеться в заяві.

Нагадаємо, Пліхіна висміяла похорон Волочаєва. Вона розповіла в мережі, як випадково опинилася в похоронній процесії, яку назвала "фан-зоною". Крім того, дівчина вжила в своїх постах і інші образливі вислови, як, наприклад, "дядьку вже не важливо – в дубі він чи в сосні", "провітрять шановного наостанок", "поносять по всьому Києву і підуть обідати".

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Користувачі обурилися, що шанована компанія таким чином відреагувала на поведінку своєї співробітниці. Під заявою залишили понад тисячу коментарів. Виданню вказали на те, що замість поста, що складається з двох речень, керівництво повинно було публічно звільнити Пліхіну.

"Дуже шкода, що ця жінка досі є вашою колегою", "Найменше, що ви зараз можете зробити крім звільнення цієї особи,– це присвятити цілий номер загиблим хлопцям та їхнім родинам, розповісти, як вони жили до війни, розповісти, що втратила Україна, згадати про тисячі інших сімей, що залишилися без рідних людей!", "Ваш рейтинг буде стрімко падати нижче плінтуса. Принаймі, поки ця тварюка – ваша колега", "Необдуманий вчинок? Це знущальний пост про загиблого Героя! Чи у вас нормально з колегами так "жартувати" над смертю?", "Спалити разом із видавництвом", "Засуньте в д*пу такі вибачення", – написали в коментарях.

Cosmopolitan також вказали на те, що, навіть просячи пробачення за цинізм у сторону Героя України, видання не зволило перейти на українську мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.

Загиблими виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв їм звання Героїв України.

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