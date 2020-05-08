Coca-Cola – 134 роки: як знаменитий напій з'явився в Україні

Рівно 134 роки тому, 8 травня 1886 року, американський фармацевт Джон Стіт Пембертон винайшов знаменитий напій, який отримав назву Coca-Cola.

Сьогодні Coca-Cola є одним із найпопулярніших безалкогольних газованих напоїв, який продається більш ніж у 200 країнах світу. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію появи Coca-Cola в Україні.

Кока-кола: коли напій з'явився в Україні Pixabay

Перший завод Coca-Cola в Україні відкрився у Львові 1994 року. А в 1998 році запрацював завод поблизу міста Бровари, що під Києвом; він є одним із найбільших і найсучасніших у Європі.

Продукція заводів включає вироби Coca-Cola, Fanta, Sprite, Botaniq, "Добрий", а також Nestea.

Завод Coca-Cola в Україні під Києвом visitcoke.com.ua

Якщо говорити про Україну періоду СРСР, то на території Радянського Союзу Coca-Cola з'явилася в кінці 70-х.

У 1980 році знаменитий газований напій став офіційним напоєм Олімпійських ігор у Москві. Його розливали в одноразові склянки, що стало великим нововведенням для народу.

Кока-кола з'явилася в СРСР в кінці 70-х років bigpicture.ru

Coca-Cola була офіційним напоєм Олімпійських ігор у Москві bigpicture.ru

Склянки "кока-кола" і "фанта" bigpicture.ru

У 80-х на прилавках країн Радянського Союзу з'явилася Coca-Cola з написом "Зроблено в СРСР".

Зазначимо, що на радянському ринку Кока-кола зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку "Пепсі", адже останній мимоволі прорекламував сам Микита Хрущов: 1959 року в Москві відбулася Американська національна виставка, на якій голові Бюро ЦК КПРС запропонували скуштувати пепсі-колу.

Микита Хрущов куштує "пепсі-колу", 1959 рік bigpicture.ru

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