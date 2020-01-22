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23 січня • оновлено в 01:37
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Чубаров анонсував "силовий прорив нардепів" до Криму: в Росії паніка

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Кримські татари 2 травня запланували масово перетнути адміністративний кордон з окупованим Кримом через пункт пропуску "Чонгар".

За словами голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, кримчани не виключають силовий варіант прориву на півострів. Про це повідомляє 5 Канал.

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Чубаров заявив, що акцію ненасильницького опору "Марш гідності до Криму" будуть проводити, щоб міжнародні організації, які постійно на словах засуджують анексію Росією Криму, змогли це підтвердити діями, долучившись до переходу адмінкордону.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

ukraina.ru

Він зазначив, що в перших рядах будуть йти члени Меджлісу, народні депутати і західні партнери.

У російських ЗМІ мирну акцію в українському Криму вже охрестили "вторгненням" забороненої організації.

У Росії вже назвали це "вторгненням"

У Росії вже назвали це "вторгненням"

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму. Акція буде називатися "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
давайте...поржом хоть.Мокряка с Небылицей возьмите,у них огромный опыт прорывов.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тема российской паники не раскрыта
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