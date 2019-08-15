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Чорний дим стовпом: завод у Чернівцях охопила масштабна пожежа. Фото і відео НП

2.2т Читати матеріал російською

У четвер, 15 серпня, в Чернівцях по вулиці Білоруській спалахнула масштабна пожежа на цегельному заводі.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Чернівецький промінь" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, вогонь охопив велику площу, а дим поширився по всій вулиці.

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У Чернівцях загорівся завод

У Чернівцях загорівся завод

Чернівецький промінь

Відзначається, що на місце події прибули всі екстрені служби.

Станом на 23:25 пожежу локалізували. Як розповіли рятувальники, будівля була покинутою. Залишки обладнання заводу давно розграбували, а в стінах приміщення останнім часом постійно бували безхатченки. Ймовірно, саме вони і могли спричинити пожежу.

При цьому, вогонь успішно загасили, але металевий дах будівлі продовжив диміти. Рятувальники продовжили ліквідувати наслідки НП.

Уточнюється, що для гасіння вогню залучили п'ять пожежних машин, автодрабину і дві машини патрульної поліції.

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Пожежа на заводі в Чернівцях

Пожежа на заводі в Чернівцях

Чернівецький промінь

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові на головному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа.

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Місце
Україна Чернівці
Тег
пожежа
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