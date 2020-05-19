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19 травня • оновлено в 19:00
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Чому Covid-19 в Україні повільніше, ніж в Європі: інфекціоністка помітила нюанс

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Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Україні – стабільно важка, але є і обнадійливі нюанси.

"Ситуація стабільно важка, але водночас ми бачимо, що частково населення імунізоване", – розповіла в ефірі ObozTV лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна.

Вона пояснила, що, виходячи з кількості нових випадків зараження коронавірусом, що щодня фіксуються в Україні, можна припустити, що багато українців перехворіли на Covid-19 безсимптомно. У країні почав формуватися так званий колективний імунітет, що перешкоджає швидкому поширенню вірусу.

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Медик наголосила, що колективний імунітет, при якому антитіла мають близько 60% населення, формується дуже довго – більше року. Процес сповільнюється ще й тим, що Україна – країна з багатомільйонним населенням. "Не може населення одночасно перехворіти за один рік. Нас дуже багато", – зауважила вона.

"Імунітету у 60% населення можна домогтися не тим, що всі перехворіють, а активною імунізацією, тобто завдяки застосуванню вакцинації. Наприклад, так, як ми досягаємо результату при грипозній інфекції. Але вакцина проти коронавірусної інфекції поки що перебуває на стадії розробки", – сказала лікарка.

Чому Covid-19 в Україні повільніше, ніж в Європі: інфекціоніст вказала нюанс

Чому Covid-19 в Україні повільніше, ніж в Європі: інфекціоніст вказала нюанс

Разом з тим вона не виключила, що і після формування колективного імунітету випадки зараження коронавірусом будуть фіксуватися на протязі ще кількох років. "Інші віруси циркулюють протягом 1-2-3 років на території України, і все одно захворюваність триває".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євгенія Менжуліна розповіла, які водойми є найбільш безпечними з точки зору поширення Covid-19 – моря, річки чи басейни.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Місце
Україна
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