"Чий Крим?" Facebook втрапив у скандал через Аксьонова

Соціальна мережа Facebook спричинила скандал, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" у профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.
На цей нюанс звернула увагу на своїй сторінці у Facebook журналістка Лілія Рагуцька. Вона зазначила, що таким чином соцмережа частково визнала російську окупацію Криму.
Профіль Аксьонова у Facebook
Скріншот сторінки
"Фейсбук, чий Крим?" – обурилася вона. У коментарях під постом було порушено тему того, що при цьому Facebook активно банить українських користувачів за пости про війну на Донбасі.
"Я вже взагалі не розумію принципів, за якими банять", – поділилася своїм обуренням Рагуцька.
Скандал у Facebook через Аксьонова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у липні Facebook заблокував сторінку мережевого меморіалу "Книга пам'яті полеглих за Україну".
А в серпні пдміністрація соцмережі заблокувала проукраїнський паблік Mova, який мав понад півмільйона пыдписників.
Нагадаємо, у червні Facebook офіційно призначила менеджера з питань публічної політики щодо Україні. Посаду зайняла Катерина Крук.
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