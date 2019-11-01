"Чий Крим?" Facebook втрапив у скандал через Аксьонова

Соціальна мережа Facebook спричинила скандал, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" у профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.

На цей нюанс звернула увагу на своїй сторінці у Facebook журналістка Лілія Рагуцька. Вона зазначила, що таким чином соцмережа частково визнала російську окупацію Криму.

Профіль Аксьонова у Facebook Скріншот сторінки

"Фейсбук, чий Крим?" – обурилася вона. У коментарях під постом було порушено тему того, що при цьому Facebook активно банить українських користувачів за пости про війну на Донбасі.

"Я вже взагалі не розумію принципів, за якими банять", – поділилася своїм обуренням Рагуцька.

Скандал у Facebook через Аксьонова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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