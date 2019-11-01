Головна Новини
1 листопада • оновлено в 09:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Чий Крим?" Facebook втрапив у скандал через Аксьонова

647 Читати матеріал російською

Соціальна мережа Facebook спричинила скандал, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" у профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.

На цей нюанс звернула увагу на своїй сторінці у Facebook журналістка Лілія Рагуцька. Вона зазначила, що таким чином соцмережа частково визнала російську окупацію Криму.

Профіль Аксьонова у Facebook

Профіль Аксьонова у Facebook

Скріншот сторінки

"Фейсбук, чий Крим?" – обурилася вона. У коментарях під постом було порушено тему того, що при цьому Facebook активно банить українських користувачів за пости про війну на Донбасі.

"Я вже взагалі не розумію принципів, за якими банять", – поділилася своїм обуренням Рагуцька.

Новини
Гучний скандал з витоком даних в Facebook отримав новий поворот: всі подробиці

Скандал у Facebook через Аксьонова

Скандал у Facebook через Аксьонова

"Чий Крим?" Facebook втрапив у скандал через Аксьонова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Тег
Facebook
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
11
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel