Перша хвора на коронавірус на Буковині жінка, яка примудрилася заразити десятки жителів свого і сусідніх сіл, звернулася до сусідів і попросила пробачення.

Її звернення було опубліковане в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Єлизавета нещодавно повернулася із заробітків з Італії. Ймовірно, там вона і підхопила небезпечний вірус. Приїхавши додому, місцева жителька брала найактивнішу участь у громадському житті свого села Колінківці.

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Вона ходила на мітинги під обладміністрацію 9 березня, де жителі трьох сіл боролися за створення ОТГ, спілкувалася з головою Колінківців. У результаті вона заразила не тільки своїх дітей і онуків: сам глава села зліг із високою температурою, а зараз 14 односельчан перебувають у лікарні з коронавірусом. На сьогодні, 29 березня, в Чернівецькій області виявлено 59 випадків коронавірусу.

А разом із Колінківцями на карантин посадили ще три села: Топорівці, Бочківці і Грозненці. У цих районах виставили блок-пости, всі дороги і лісові стежки перекрили шлагбаумами.

Навколо Колінківців виставили блок-пости

"Винуватиця" такої ситуації Єлизавета записала відео, де розповіла, що сама вже одужала і перебуває вдома. І пообіцяла більше ніколи не їздити до Італії на заробітки.

Також вона сказала, що чула, що люди хочуть спалити її будинок. А також, що хочуть розправитися з її дітьми і внуками. "Не вбивайте їх, хочете вбивайте мене, ріжте, рубайте", – зі сльозами просить жінка.

Вона каже, що сім'я нікуди не виходить і сидить на сумках, із документами. "Кожну ніч мої діти, як зайченята, не сплять зі страхом, як тільки чують шарудіння у дворі", – плаче жінка.

Єлизавета перепрошує в односельчан Скрін відео

І скаржиться, що вдома немає овочів і хліба, доїдають макарони, тому що бояться вийти на вулицю, побоюючись гніву сусідів. Також жінка стала на коліна і просила, щоб залишили в спокої її родину. "Залиште мого Максимчика і Сашка, залиште мою Катюшу, Наталку", – просить жінка.

Жінка стала на коліна і просила не чіпати її родину Скрін відео

"Я вас прошу, хочете розправитися – викличте мене в село, убийте, що хочете, те і зробіть, тільки залиште моїх дітей. Повірте, що жодна мама і бабуся не могла принести своїм дітям і онукам такої страшної біди. І вам не хотіла, вибачте мене", – просить Єлизавета

Це відео Єлизавета розсилає своїм односельцям через соцмережі. Зараз у Колінківцях 14 випадків коронавірусу, серед захворілих діти і внуки Лізи.

У селі кажуть, що спочатку були злі на жінку, бо, повернувшись з Італії, вона не сиділа вдома, а їздила і ходила по всій області. Хоча прекрасно знала, яка ситуація в Італії.

Село відрізане від світу

Зараз у селі багато дітей хворіють, переважно в легкій формі. Однак обіцяних тестів на коронавірус тут так і не дочекалися. А багато медиків теж пішли на самоізоляцію.

Також багатьох сусідів звернення жінки зворушило, вони обіцяють не чіпати родину, та й кажуть, що такої агресії, щоб підпалити будинок, у них не було.

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