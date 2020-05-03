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3 травня • оновлено в 23:15
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Чи можуть ввести в Україні новий карантин: Ляшко оцінив ризики

20.4т
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У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що не допускають ні спалаху, ні пікового навантаження коронавірусу COVID-19. Разом з тим, рішення запускати деякі сфери економіки буде грунтуватися відповідно до кількості вільних місць у лікарнях.

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Про це розповів головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Настоящее время". Таке припущення у відомстві зробили, проаналізувавши 50 днів карантину, і прийшли до висновку, що країна вийшла на певний плато.

За словами Ляшка, Україна, можливо, єдина країна в Європі, яка пішла на карантин раніше всіх. Кількість випадків коронавірусу в країні, було не більше п'яти, коли було ухвалено рішення ввести карантин.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

"П'ятдесят днів карантину показують нам, що ми вийшли на певний плато і не допускаємо ні спалаху, ні пікового навантаження. Тому рішення про те, що ми можемо потихеньку вводити сфери економіки, буде базуватися на тому, що кількість ліжок в наших лікарнях повинно відповідати появі нових випадків хвороби. Нам буде де лікувати і як надавати медичну допомогу", – сказав він.

Ляшко уточнив, що це не нова позиція України, а позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Вона говорить, що карантин зменшувати можна тоді, коли ми беремо контроль над інфекцією – тобто ми виконуємо тестування – і є можливість у системи охорони здоров'я надавати медичні послуги в лікарнях", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України готує пом'якшення умов карантину. До роботи можуть повернутися кафе і салони краси.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
и не верь после этого в мировое правительство,когда все кругом ,синхронно ведут паралельную политику,и конкурируют только в экономике,..а народу на уши ,грузят не по детски.
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