Чи може блокатор вірусів захистити від коронавіруса: медик дала відповідь

Сімейна лікарка Рита Гофман заявила, що "блокатор вірусів" у вигляді бейджа, який пропонують в якості засобу захисту від коронавіруса COVID -19, є способом заробітку на паніці.

Коментуючи OBOZREVATEL фразу з інструкції до бейджів, в якій говориться, що "при взаємодії з киснем генерується газ – діоксид хлору, який окисляє білки, що призводить до руйнування структури бактерій", вона зауважила: "А до чого тут бактерії? Коронавірус – це вірус".

У цьому контексті лікарка заявила: "Я дуже сумніваюся, що зараз розкручується щось путнє. Зараз ловлять рибку в каламутній воді всі, кому не лінь. Зараз попре величезна кількість БАДів та іншого. Починається Клондайк. Заробляють, тому що йде паніка".

Віруси, блокатор вірусів, колаж

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавіруса в світі в Україні активно пропонуються різні засоби захисту, ефективність яких не завжди доведена. Зокрема, в мережі користуються популярністю так звані "блокатори вірусів", вартість яких коливається від 1 до 3 тисяч гривень.

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Як писав OBOZREVATEL, болгарський лікар Веселін Йолов з Софії оприлюднив статистику, яка підтверджує, що масова паніка через коронавірус безглузда, оскільки в зоні ризику знаходиться не так багато людей.

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