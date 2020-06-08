Чи відправлятимуть на обсервацію українців, які приїхали з-за кордону: МОЗ дало відповідь

Українці, які приїхали з-за кордону, повинні пройти або самоізоляцію, або обсервацію на вибір.

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Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У МОЗ назвали умову для проходження обсервації

За його словами, у разі вибору самоізоляції необхідно встановити додаток "Дій вдома".

"Якщо немає можливості встановити цей додаток або десь проходити самоізоляцію, тоді передбачено проходження обсервації", – зазначив Степанов.

Він додав, що є чітко визначені місця обсервації, залежно від регіону.

"Під час самоізоляції людина має скоротити практично до нуля всі свої контакти з будь-якою іншою особою", – підкреслив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку введення карантину українців штрафували за вихід на вулицю без документів і перебування в громадському місці без маски.

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