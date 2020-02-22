Если вы будете считать со скоростью одна цифра в секунду, то, чтобы досчитать до миллиарда, вам потребуется тридцать лет. Точнее, 31 год, 7 месяцев, 9 часов, 4 минуты и 20 секунд.

Досчитать до триллиона невозможно.

На это ушла бы тридцать одна тысяча лет.

Сложные формы жизни появились на нашей планете примерно шестьсот миллионов лет назад. Сама планета появилась четыре с половиной миллиарда лет назад. Вся наша Вселенная появилась 13,8 миллиардов лет назад.

Самое большое число без степеней, которое имеет название, гугол. Единица со ста нулями. Оно больше, чем количество атомов во Вселенной.

До гугола нельзя не то, что досчитать - его даже нельзя выразить визуально. Если бы вы захотели нарисовать гугол палочек, или, если угодно, ноликов, или галочек, вам пришлось бы на каждом атоме написать примерно по 80 палочек. Или галочек. Как угодно.

Для того, чтобы черная дыра массой в три миллиарда солнечных, наподобие сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87, испарилась из-за излучения Хоккинга, необходимо 3*10^95 лет.

Это тоже больше лет, чем число атомов в Вселенной.

Во Вселенной всего 10^80 атомов.

Излучение Хокинга существует.

На самом деле, это несложно. Просто объяснять никто не умеет.

Рождается виртуальная пара квантовых частиц. Точнее, частица и античастица. Электрон и позитрон. Обычно они тут же аннигилируют. Но возможна ситуация, когда пара частиц родится точно на радиусе Шварцшильда.

Радиус Щварцшильда, это у них, по заумному, так горизонт событий называется.

Горизонт событий сам по себе никакой не горизонт. Он ничем не примечателен. Это как звуковой барьер. Вы его преодолеваете на самолете. Но в воздухе никакого барьера нет. Так в и пространстве никакого горизонта нет. Просто на миллиметр в ту сторону - и вы уже никогда не вырветесь из гравитационных сил черной дыры. А на миллиметр в эту - и вырветесь.

И если одна из пары частиц, например, электрон, родится по ту сторону радиуса Шварцшильда, то она упадет в черную дыру. А другая частица, например, позитрон, родится по эту - и улетит в пространство.

При этом позитрон заберет у черной дыры больше энергии, чем принесет электрон и радиус Шварцшильда немного уменьшится.

Почему?

Потому что они - связанные частицы.

Ну, это как носки.

Если один из пары носков мы надеваем на правую ногу, то второй одновременно становится левым. Потому что они связаны червоточиной. Если вы измеряете спин одной связанной частицы, то спин другой связанной частицы тут же автоматически изменяется на противоположный. Даже если она на другом конце наблюдаемой Вселенной.

Дальше не спрашивайте, дальше уже никто них*ра не понимает. Просто поверьте.

При этом излучение Хокинга настолько слабо, что оно энергетически даже слабже реликтового излучения.

Длина волны излучения Хокинга для черной дыры в десять солнечных масс - 75 километров. Это слишком мало, чтобы мы могли измерить.

Длина волны возрастает пропорционально радиусу Шварцшильда.

Радиус Шварцшильда возрастает пропорционально массе.

Мы с вами сейчас говорим о черной дыре с массой три миллиарда солнечных.

Реликтовое излучение - это белый шум, оставшийся после Большого взрыва. Его температура - около трех Кельвинов.

Три Кельвина - это очень, очень мало. Абсолютный ноль - это ноль Кельвинов. Это минус 273 по Цельсию. Так что три Кельвина - это минус 270 Цельсиев.

Кельвин, кстати, это у него не фамилия. Это у него звание. Он лорд Кельвин. А фамилия у него, Томпсон, что ли. В общем, сами глянете в Гугле, мне лень.

Тем не менее, этого хватает, чтобы черная дыра получала энергии больше, чем теряла.

Новини Не ездите в мусорные страны третьего мира

Чтобы черная дыра начала терять энергию, реликтовое излучение должно остыть до двух на десять в минус семнадцатой Кельвинов. Это вообще практически нихера. Это совсем холодно. Не как этой зимой.

Произойдет это примерно через семьсот миллиардов лет.

Чтобы досчитать до миллиарда, нам нужно тридцать лет.

А это в семьсот раз дольше.

Двадцать одна тысяча лет.

И это только досчитать.

И только после этого сверхмассивная черная дыра массой в три миллиарда солнечных в центре галактики М87 начнет терять энергию.

И полностью испарится через 3*10^95 лет.

Что тоже превышает количество атомов во Вселенной.

Примерно так на пятнадцать нулей.

Черная дыра с массой три миллиарда солнечных, наподобие сверхмассивной черной дыры в галактике М87, далеко не самая большая черная дыра из известных.

Самая большая из известных нам на сегодня - имеет массу сорок миллиардов масс Солнца.

Я фиг его знает, когда она испарится.

Нехай НАБУ посчитает.

На этом месте можете взять свое Чувство Собственного Величия, положить его в коробочку, а коробочку поставить на дальнее-дальнее место какой-нибудь дальней-дальней полочки. С порядковым номером примерно так 10^100 нолей.

Моя аудитория на фейсбуке составляет примерно 250 000 человек. Четверть миллиона.

Миллион это в тысячу раз меньше миллиарда.

Чтобы досчитать до миллиона, нам потребуется 11,6 дня.

Чтобы досчитать до двухсот пятидесяти тысяч, потребуется чуть меньше трех суток.

Это, в основном, умные, образованные люди, стремящиеся критически мыслить.

Это очень плохая аудитория.

Хуже только у Портникова.

Чтобы набрать такую аудиторию, мне потребовалось десять лет.

Это было сложно. Умных людей мало. Приходилось отбирать по крупинкам.

Но в масштабах времени это ничто.

Единица в первой степени.

Или десять в нулевой.

1*10^0.

Аудитория Анатолия Шария составляет три миллиона человек.

Я преклоняюсь перед Анатолием Шарием.

Собрать вокруг себя три миллиона долбо*бов... Мммм. Годами их взращивать, селекционировать, любовно настаивать в баночках отборную ссанину, чтобы лить им в глаза и уши - я бы так не смог. Я свихнулся бы раньше, чем набрал бы такую сверхмассивную черную массу. Мое излучение Хокинга не выдержало бы натиска такого излучения реликтовых долбо*бов.

Мы говорим о дыре массой в три миллиона долбо*бов.

Долбо*бов - много.

Испаряться они будут долго.

Продать критически мыслящей аудитории практически ничего невозможно.

Хуже ситуация только у Портникова.

Продать трем миллионам долбо*бов можно все, что угодно. От пирамидки Шинсе до жареной зеленой ссанины в глаза.

А вы думали, я вам тут за жизнь-физику буду рассказывать?

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