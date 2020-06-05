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5 червня • оновлено в 04:32
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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
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У лабораторіях України масово спалахнув COVID-19: чи може вірус "вирватися" назовні

  • У Харківському обласному лабораторному центрі стався спалах захворюваності на коронавірус, заразилися 10 осіб

  • Місцева влада запевняє, що вірус занесли ззовні

  • Це вже не перший подібний випадок в Україні, є побоювання, що зараження відбувається під час роботи з тестами

  • Фахівці не заперечують такого варіанту, але вважають його малоймовірним

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У черговому лабораторному центрі України стався спалах захворюваності на коронавірус. У Харківській області позитивний результат виявили у п'яти епідеміологів, юриста, водія й декількох санітарів.

Це вже не перший схожий випадок, раніше на Волині відразу чотири співробітники Любомльського лабораторного центру також заразилися COVID-19. Тим часом в Україні стали говорити про недостатнє дотримання заходів безпеки і ймовірний витік інфекції з лабораторії під час роботи з тестами. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Масове зараження в лабораторії

У Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України COVID-19 заразилися 10 співробітників. Двоє з них – 32-річна і 62-річна жінки – у стані середньої тяжкості, їх госпіталізовано. Решта перебуває на самоізоляції.

Як повідомляє директор Харківського обласного лабцентру та головна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота, захворюваність співробітників не пов'язана з виконанням професійних обов'язків.

У лабцентрі впевнені, що зараження сталося не на роботі

У лабцентрі впевнені, що зараження сталося не на роботі

"У них не було контакту з хворими й біоматеріалом. Вони проводять статистичну роботу. Епідрозслідування показало, що це занесення ззовні. Деяких співробітників доставляли на роботу мікроавтобусом, більша частина хворих користувалася цим мікроавтобусом. Ймовірно, від чоловіка співробітниці", – пояснила директорка лабцентру в коментарі журналістам.

Волонтерка з Харкова Наталія Попова, яка займається проблемами медичної сфери в місті, повідомила OBOZREVATEL, що ймовірність потраляння вірусу ззовні існує. Але питання більше полягає в тому, не як він потрапив до лабораторії, а чому стільки людей заразилося.

"Я спілкувалася з десятками медиків, які працюють із COVID-19, і побачила дві складові. Це інфекційна лікарня, де лікарі працюють по 24 години на добу без упину. Їхня втома могла вилитися в те, що під час проходження дезінфекції вони пройдуть її швидше, ніж треба, пропустять якесь місце, наприклад, на з'єднанні рукавички з костюмом. І в мене язик не повертається назвати це халатністю", – каже Наталя.

"Друга складова: я ще не бачила жодного лікаря, який, зіткнувшись із COVID-19, ігнорував би техніку безпеки. У мене зараз головне питання, скільки захисних костюмів було наявно в цьому лабцентрі. Попередньо, я знаю, що вони були, але я хочу знати, що їх було достатньо. І в принципі хочу знати за вимогами, в чому люди працюють і чи дотримуються протоколу МОЗ", – додала волонтерка.

Поширення вірусу могло статися через недостатній захист співробітників лабораторії

Поширення вірусу могло статися через недостатній захист співробітників лабораторії

Зараження в лабораторіях

Після кількох таких випадків пішли розмови про те, що співробітники лабораторії можуть заражатися під час роботи з тестами. У коментарі OBOZREVATEL на умовах анонімності співробітник одного з лабораторних центрів України, вірусолог, який безпосередньо займається перевіркою тестів на COVID-19, підтвердив цю інформацію.

"Звичайно, ніхто не застрахований від імовірності підчепити вірус від своїх близьких або знайомих, ми ж не живемо на роботі. І навіть із усіма методами захисту неможливо відкинути варіант, що ти заразився в середині лабораторії під час роботи", – сказав він.

"Порвалася рукавичка, не помітив, неусвідомлено почухався. Із власного досвіду знаю, що під кінець дня люди вже дуже виснажені, і буває, себе ловиш на тому, що ти настільки втомлений, що навіть деякими заходами безпеки просто нехтуєш. Іноді трапляється, що треба зробити щось дуже швидко, і можеш навіть костюм не надіти, а обійтися звичайним халатом", – розповідає вірусолог.

Однак він усе ж зазначає, що більша ймовірність заразиться за стінами лабцентру, ніж усередині під час роботи.

"Оскільки лабораторія безпосередньо з пацієнтами не працює, а тільки зі зразками, то ймовірності заразитися практично немає. Зразки тестів у нас ніхто просто так не відкриває, все робиться в спеціальному боксі, там є витяжка, фільтрація повітря, тобто аерозоль так просто у відкритий простір не потрапить. Вірогідність тут 1-2%, максимум 5%, це моя думка", – говорить він.

Можливість заразитися коронавірусом під час роботи з тестами малоймовірна

Можливість заразитися коронавірусом під час роботи з тестами малоймовірна

Ексдиректор Центру грипу Олександр Гриневич у коментарі OBOZREVATEL також підтверджує, що можливість заразитися коронавірусом у лабораторії мінімальна: "Навіть якщо уявити, що стався витік, місце негайно дезінфікують, є певні інструкції. Тому, скоріше, захворювання в Харківському лабцентрі – це наслідок побутових контактів уже поза лабораторією".

Фахівці кажуть, що людський фактор тут дійсно відіграє велику роль, адже в реальності не завжди виходить чітко дотримуватись рекомендацій.

"Теоретично запобігти такому можна, якщо всі будуть дотримуватися чітко інструкції і всіх правил. Але це в ідеальному варіанті, а в реальному житті це складно. І стосується не тільки співробітників лабораторії, а й усіх медиків", – пояснив Гриневич.

Ще один спосіб, як можна запобігти поширенню захворювання, – проводити масове тестування медиків і співробітників лабораторії. Але, як пояснює вірусолог українського лабцентру, тут є дві сторони медалі.

"Візьмемо типову центральну районну лікарню, там працює приблизно 40-50 осіб, і їх привозять до нас на аналізи. Питання, а в яку чергу їх ставити, коли їх робити? Нам щодня лікарні привозять своїх пацієнтів на аналіз, когось на перевірку перед операцією, когось на одужання, кого за підозрою, є важкі симптоми і потрібно дізнатися точно. Результатів вони чекають по 3-4 дні, і приплюсуйте сюди ще всіх медпрацівників", – каже він, зазначаючи, що поки реалізувати такий сценарій не вдасться.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
медики вірус хвороба
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