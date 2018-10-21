Томос Україні: озвучено нові деталі виборів патріарха єдиної церкви

Главу майбутньої об'єднаної української православної помісної церкви мають обрати демократичним шляхом голосування на соборних зборах.

Про це ObozTV розповіла доктор філософських наук, завідуюча відділом історії релігій та практичного релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Людмила Филипович. Вона зазначила, що поки найбільше шансів очолити об'єднану церкву України у патріарха Філарета.

"Тому що це справа його життя, він найстарший ієрарх, він пов'язаний з православним життям України більше 50 років, тому буде природно, якщо йому віддадуть цю посаду першого патріарха об'єднаної православної помісної церкви", - заявила Филипович.

Остаточне ж успішне отримання Томосу тепер залежить тільки від свідомості та ініціативи українських священиків, які повинні докласти всіх зусиль для якнайшвидшого об'єднання, вважає вона.

"Якщо зараз будуть влаштовуватися "розборки" і без кінця згадуватися минулі образи - процес може затягнутися. А якщо домовляться і дійсно будуть вважати, що нам якомога швидше потрібна ця об'єднана помісна православна церква, значить об'єднаються швидко", - уточнила вчена.

Филипович запевнила, що нарешті всі українці усвідомили, що необхідно скористатися шансом і об'єднатися, аби Україна увійшла в русло нормального, православного, релігійного життя.

"Тому що це ж помилково і несправедливо, коли частина православних християн вважаються канонічними, тобто тими, хто має право на спасіння і вічне життя. А інша частина такого права позбавлена", - обурилася вона.

Реакція ж Росії на рішення Константинопольського патріархату, на думку вченої, більш ніж передбачувана. Адже якщо Україна з отриманням Томосу набуває, то Росія, навпаки, втрачає.

"Втрачає території, втрачає вплив, втрачає віруючих. Тому як вони інакше можуть на це реагувати? Звичайно, різко негативно", - підсумувала Филипович.

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