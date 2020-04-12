Головна Новини
12 квітня • оновлено в 10:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Було всього 37 років: на Рівненщині зафіксовано нову смерть від коронавірусу

5.9т
Читати матеріал російською

У суботу, 11 квітня, в Рівненській області від коронавірусу COVID-19 померла 37-річна жінка.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як написав у Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, всього за добу підтвердили 10 нових випадків інфікування коронавірусом.

Було всього 37 років: на Рівненщині зафіксовано нову смерть від коронавірусу

"Це два мешканці Здолбунівського району (села Новосілки і Здовбиця), три Сарненського (села Орловка, Тинне та Немовичі), три Рівненського району (села Б.Криниця, Мочулки, селище Квасилів) і два з міста Рівне", – зазначив він.

За словами Коваля, серед хворих і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.

Всього в Рівненській області зареєстрували 119 випадків коронавірусу, з них 7 – летальні. При цьому одужали 7 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня в Рівненській області коронавірусом масово заразилися медики, у яких не було симптомів хвороби.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна Рівне
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
14
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Ожирение, диабет , сердечница?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги