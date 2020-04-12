Було всього 37 років: на Рівненщині зафіксовано нову смерть від коронавірусу

У суботу, 11 квітня, в Рівненській області від коронавірусу COVID-19 померла 37-річна жінка.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як написав у Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, всього за добу підтвердили 10 нових випадків інфікування коронавірусом.

"Це два мешканці Здолбунівського району (села Новосілки і Здовбиця), три Сарненського (села Орловка, Тинне та Немовичі), три Рівненського району (села Б.Криниця, Мочулки, селище Квасилів) і два з міста Рівне", – зазначив він.

За словами Коваля, серед хворих і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.

Всього в Рівненській області зареєстрували 119 випадків коронавірусу, з них 7 – летальні. При цьому одужали 7 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня в Рівненській області коронавірусом масово заразилися медики, у яких не було симптомів хвороби.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!