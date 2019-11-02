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2 листопада • оновлено в 19:27
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/ Суспільство

"Буде годувати чужу армію": спливли показові фото із зони ООС

2.8т Читати матеріал російською

Український військовий Олександр Гром висловив невдоволення тим, як зараз годують захисників України, які воюють за незалежність на Донбасі.

На своїй сторінці в Facebook він заявив, що не бачить, куди йдуть бюджетні гроші, призначені на потреби армії.

"Деякі запитують, як же так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти? Можливо, на переозброєння? Або на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати скоро чужу", – написав Гром.

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Раціон бійців ЗСУ

Раціон бійців ЗСУ

Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Раціон бійців ЗСУ

Раціон бійців ЗСУ

Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Раціон бійців ЗСУ

Раціон бійців ЗСУ

Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Раціон бійців ЗСУ

Раціон бійців ЗСУ

Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гром зауважив підступ у відведенні військ "ЛНР" біля Золотого на Донбасі. Він назвав це "показухою".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
зелені підараси зжерли і гроші вкрали
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Это не рацион воина, это пайка уголовника! Блин, если мы будем так кормить своих солдат, то прав автор - скоро будем кормить чужих! А что молчат эти гниды зелёные? Или у них с кормёжкой уже наладилось?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Голодный казак злее в бою)))
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