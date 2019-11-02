"Буде годувати чужу армію": спливли показові фото із зони ООС

Український військовий Олександр Гром висловив невдоволення тим, як зараз годують захисників України, які воюють за незалежність на Донбасі.

На своїй сторінці в Facebook він заявив, що не бачить, куди йдуть бюджетні гроші, призначені на потреби армії.

"Деякі запитують, як же так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти? Можливо, на переозброєння? Або на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати скоро чужу", – написав Гром.

Раціон бійців ЗСУ Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Раціон бійців ЗСУ Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Раціон бійців ЗСУ Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Раціон бійців ЗСУ Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гром зауважив підступ у відведенні військ "ЛНР" біля Золотого на Донбасі. Він назвав це "показухою".

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