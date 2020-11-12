Бродський порадив Єрмаку лікувати COVID-19 у Чернівцях, де людям не вистачає кисню

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України, підприємець Михайло Бродський порадив главі Офісу президента Андрію Єрмаку лікувати коронавірус (COVID-19) у лікарні Чернівців.

Він розмістив у Facebook посилання на інтерв'ю лікарки-інфекціоністки Чернівецької обласної лікарні Ольги Кобевко, яка розповіла, що в медустанові немає в достатній кількості кисню, не вистачає ліків і навіть немає гарячої води.

"Пропоную Єрмака терміново відправити лікуватися в цю лікарню. До речі, "Феофанія" йому не годиться за статусом. Він просто ніхто. Вир*дки", – написав Бродський.

Нагадаємо, Ольга Кобевко з самого початку пандемії в соцмережах відкрито розповідає про те, що насправді коїться в чернівецькій лікарні, і її слова часто суперечать звітам чиновників про ситуацію з коронавірусом в області.

"Дійшло до того, що я постійно говорила про кисень. Тому що його дійсно недостатньо. У нас було багато журналістів, вони бачили, що відбувається, що у нас пацієнти залишаються на кисневих подушках, бо кисню не вистачає. До сьогоднішнього дня у нас залишалося всього 4 точки стаціонарно подведенного кисню. Це на 100 хворих!" - сказала лікарка.

Однак, за її словами, в звітах до Києва, а потім в ЗМІ подавалася спотворена інформація, наприклад, про причини смерті людей. Писали, що в області померло 5 осіб, і вони вмирали не від коронавірусу, а від супутніх захворювань.

"На Буковині за 8 місяців нічого не зробили, щоб пацієнти могли хоча б не думати про кисень. Хворі постійно купують ліки. Більшу частину ліків пацієнти забезпечують за свій рахунок. І вже дійшло до того, що хворі почали використовувати свій кисень. Це страшно", – підкреслила Кобевко.

Вона додала, що про гарячу воду в лікарні навіть не йдеться і ніколи її не було. "За моїми зверненнями фасад ремонтували, ще щось робили. А такі речі, як розетки, які небезпечно висять, ніхто не ремонтував", – зазначила медик.

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