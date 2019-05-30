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/Суспільство

У ВМС знайшли серйозний недолік новітніх "Кентаврів"

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Десантно-штурмові катери типу "Кентавр" показали під час випробувань невідповідність максимальної швидкості заявленим технічними характеристиками показниками.

Про це повідомляється на сторінці "Флот України" в Facebook.

"Після внесення змін у конструкцію корпусу катера і його енергетичної установки за результатами виходу в море було встановлено, що загальна гучність катера стала значно меншою, зараз навіть перебуваючи на ходовій рубці, можна говорити пошепки", – цитують начальника управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітана 1 рангу Василя Радчука.

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Кентавр

Кентавр

Думська

Він також заявив, що максимальна швидкість "Кентаврів" виявилася незадовільною. "Над цим працюватимуть заводчани, можливо, внесуть деякі корективи в параметри катера", – додав Радчук.

Відзначимо, незабаром зауваження на рахунок швидкості зі сторінки у Facebook зникло, проте інформація збереглася в історії змін.

У ВМС знайшли серйозний недолік новітніх "Кентаврів"

Скріншот

Випробування катерів "Кентавр"

Випробування катерів "Кентавр"

Facebook Флот України

Випробування катерів "Кентавр"

Випробування катерів "Кентавр"

Facebook Флот України

Випробування катерів "Кентавр"

Випробування катерів "Кентавр"

Facebook Флот України

Випробування катерів "Кентавр"

Випробування катерів "Кентавр"

Facebook Флот України

Крім того, в ВМС ЗС похвалилися перевагою перед російськими аналогами.

"Ми детально вивчили характеристики схожих десантно-амфібійних катерних платформ у світі, таких як шведський катер типу CombatBoat 90 і російський катер типу "Раптор". Так ось, наш катер значно ефективніший у бойовому відношенні і має поліпшені морехідні особливості. Ще однією з проектних особливостей катера є великий десантний відсік, де можна розмістити 32 військовослужбовці з легким озброєнням і всім боєкомплектом", – пояснив Радчук.

Додамо, що в командуванні ВМС ЗС України вже підготували план державних випробувань десантно-штурмових катерів типу "Кентавр". Незабаром почнеться його реалізація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого українські морські піхотинці спустили на воду десантно-штурмові катери "Кентавр".

Раніше стало відомо, що Військово-морські сили України в 2019 році отримають два малих броньованих артилерійських катери "Гюрза-М" і два десантно-штурмових катери "Кентавр".

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Місце
Україна
Теги
ВМС УкраїниЗСУ
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Во-уёбище. И кильватер в чём ? У меня байдарка быстрей.
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леня зе
леня зе
ознакомиться бы вам с Древнегреческой мифологией,и открыть что есть Кентавр.наверное будэ дужэ кумедно,узнать тк.с .судьбу К.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Катер идёт негромко, но медленно!
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