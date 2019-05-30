У ВМС знайшли серйозний недолік новітніх "Кентаврів"

Десантно-штурмові катери типу "Кентавр" показали під час випробувань невідповідність максимальної швидкості заявленим технічними характеристиками показниками.

Про це повідомляється на сторінці "Флот України" в Facebook.

"Після внесення змін у конструкцію корпусу катера і його енергетичної установки за результатами виходу в море було встановлено, що загальна гучність катера стала значно меншою, зараз навіть перебуваючи на ходовій рубці, можна говорити пошепки", – цитують начальника управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітана 1 рангу Василя Радчука.

Кентавр Думська

Він також заявив, що максимальна швидкість "Кентаврів" виявилася незадовільною. "Над цим працюватимуть заводчани, можливо, внесуть деякі корективи в параметри катера", – додав Радчук.

Відзначимо, незабаром зауваження на рахунок швидкості зі сторінки у Facebook зникло, проте інформація збереглася в історії змін.

Скріншот

Випробування катерів "Кентавр" Facebook Флот України

Випробування катерів "Кентавр" Facebook Флот України

Випробування катерів "Кентавр" Facebook Флот України

Випробування катерів "Кентавр" Facebook Флот України

Крім того, в ВМС ЗС похвалилися перевагою перед російськими аналогами.

"Ми детально вивчили характеристики схожих десантно-амфібійних катерних платформ у світі, таких як шведський катер типу CombatBoat 90 і російський катер типу "Раптор". Так ось, наш катер значно ефективніший у бойовому відношенні і має поліпшені морехідні особливості. Ще однією з проектних особливостей катера є великий десантний відсік, де можна розмістити 32 військовослужбовці з легким озброєнням і всім боєкомплектом", – пояснив Радчук.

Додамо, що в командуванні ВМС ЗС України вже підготували план державних випробувань десантно-штурмових катерів типу "Кентавр". Незабаром почнеться його реалізація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого українські морські піхотинці спустили на воду десантно-штурмові катери "Кентавр".

Раніше стало відомо, що Військово-морські сили України в 2019 році отримають два малих броньованих артилерійських катери "Гюрза-М" і два десантно-штурмових катери "Кентавр".

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